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Hatay’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Kırmızıburun ile Çökek Yaylası arasında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi
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Hatay’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Edinilen bilgilere göre, Dörtyol ilçesine bağlı Kırmızıburun ve Çökek Yaylası arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda yangın söndürme aracı sevk edildi.

Yangına havdan ve karadan müdahale edildi

Yangına havadan helikopterlerle, karadan ise arazöz ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ise titizlikle devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

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