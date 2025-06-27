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Rusya Devlet Başkanı Putin: Üçüncü tur müzakerelerini İstanbul'da yapmaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’yla üçüncü tur müzakereleri İstanbul’da yapmaya hazır olduklarını, tarafların sundukları memorandumların ise birbirine zıt olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
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Rusya Devlet Başkanı Putin: Üçüncü tur müzakerelerini İstanbul'da yapmaya hazırız
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile müzakerelerin üçüncü turunun zamanı ve yerinin henüz netleşmediğini belirtti. Ukrayna’yla üçüncü tur müzakereleri İstanbul’da yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Tarafların sundukları memorandumların ise birbirine zıt olduğunu belirten Putin "Üçüncü tur müzakerelerde memorandumlar tartışılacak" dedi.

Putin, Rusya'nın 3 bin Ukrayna askerinin daha cenazelerini teslim etmeye hazır olduğunu da kaydetti. 

Putin, ABD Başkanı Donald Trump sayesinde "ABD ve Rusya'nın yakınlaşmaya başlağını" da söyledi.  

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