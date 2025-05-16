İstanbul'da barış görüşmeleri: Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü zirvesi sona erdi

Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri kapsamında Türkiye-ABD-Ukrayna heyetlerinin görüşmesi sona erdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısının açılışında konuştu, bunun iki ülke arasında Mart 2022'den bu yana yapılan ilk yüz yüze görüşme olduğuna dikkat çekti.

15:20 | Türkiye, Rusya, Ukrayna görüşmesi sona erdi

Dolmabahçe'de gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı sona erdi.

15:15 | Ukrayna: Rusya gerçekçi olmayan taleplerde bulunuyor

Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Ukraynalı bir diplomatik kaynak, Rusya'nın Dolmabahçe'de yapılan görüşmelerdeki taleplerinin gerçekçi olmadığını ve daha önce ele alınanların da ötesine geçtiğini söyledi.

Kimliğinin paylaşılmaması koşuluyla bilgie veren kaynağın iddiasına göre, Rusya, görüşmeler sırasında Ukraya'nın ateşkes için topraklarından çekilmesini talep etti.

Rusya'nın taleplerinin gerçeklikle bağlantısının olmadığını söyleyen kaynak, Rusya'nın yapıcı olmayan şartlar öne sürdüğünü belirtti, "Ukrayna gerçek bir ateşkese ve herhangi bir önkoşulun olmadığı gerçek bir barış sürecin hazır" ifadelerini kullandı.

15:10 | Görüşmeler bir buçuk saati aşkın bir süredir devam ediyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında sürüyor.

14:40 | Zelenski, Arnavutluk'ta

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Arnavutluk'ta düzenlenen AB ülkeleri ile birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın birinci önceliğinin koşulsuz ateşkes olduğunu söyleyen Zelenski, Rusya heyetinin ateşkesi kabul etmemesi halinde bunun Putin'in savaşı bitirmek istemediğni net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi. Zelenski, ABD'nin de mümkün olan en fazla şekilde koordinasyon içinde kalması gerektiğini sözlerine ekledi.

14:17 | Ukrayna: Rusya, ciddiyetini kanıtlamalı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya platformu X’teki hesabından bugün Dolmabahçe'de Türkiye ve ABD ile gerçekleştirilen görüşmelere dair bir paylaşım yaptı.

Bakan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bu kritik haftanın barış çabaları açısından önemli diplomatik gününde pozisyonlarımızı koordine ettik. Barış sürecinin hızla ilerletilmesi gerektiği konusunda aynı taraftayız.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin uygun yetkiler ve niyetle gerçekten barışı ilerletmek amacıyla Ukrayna heyetini İstanbul’a gönderdiğini meslektaşlarımıza bildirdik.

Rusya, ciddiyetini kanıtlaması gereken bir dönemeçle karşı karşıya. Somut kararlar gerekiyor. Her şeyden önce, koşulsuz, tam ve kalıcı en az 30 günlük bir ateşkes kararı alınmalı. Ukrayna barış için çalışmaya hazır. Rusya da buna hazır olduğunu göstermeli.”

13:55 | Toplantı yeniden başladı

Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki üçlü toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında İstanbul’da yeniden başladı.

Toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılıyor.

Heyette kimler var?

Rusya heyetinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Şefi Igor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin bulunuyor.

Ukrayna heyetinde ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Serhiy Kyslytsia, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi bulunuyor.

Sabah saatlerinde başlayan toplantı bir buçuk saat sürdü. Dün gerçekleşmesi planlanan görüşmeler, Rus ve Ukrayna taraflarında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle bugüne kaldı.

13:40 | Bakan Fidan: İki yol var: Biri barış biri yıkım

Bakan Fidan'ın görüşmelere ilişkin açıklamalarından satır başları:

"Bu görüşmelerin fırsat kapısı açmasından memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump'ın barış çağrılarına sayın Putin ve sayın Zelenski'nin kulak vermelerini oldukça önemli buluyoruz. Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız. İki yol var. Bunlardan biri barışa biri de yıkıma çıkıyor. Taraflar bu yollardan hangisine seçeceklerine kandileri karar vereceklerdir."

13.15 | Ukrayna'dan 3 şart

Rusya ile İstanbul'da yapılacak görüşmede Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, barışın Rusya'nın 30 günlük ateşkesi kabul etmesi, kaçırılan çocukların geri dönmeleri ve tüm savaş esirlerinin takasının sağlanmasıyla mümkün olabileceğini kaydetti.

Umerov, yaptığı Facebook paylaşımında Ukrayna heyetinin "sürdürülebilir adil barışı sağlayacak gerçek yollar bulmak için" geldiğini söyledi.

Ukraynalı bir yetkili ise Rusya'nın İstanbul görüşmelerini 2022 müzakerelerine uydurma denemelerinin başarısız olacağını belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları Rusya-Ukrayna görüşmelerinin kısa süre içinde başlayacağını söyledi.

Kremlin: İstanbul'daki Rus heyet Putin'i sürekli bilgilendiriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'daki müzakereleri takip ettiklerini belirterek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, tüm bilgileri çevrim içi olarak alıyor, sürekli rapor veriliyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere İstanbul’daki barış müzakerelerini değerlendirdi.

Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki olası temaslara ilişkin konuşan Peskov, "Putin ve Trump arasındaki temaslar, Ukrayna ile ilgili bir çözüm, ikili ve uluslararası ilişkiler, bölgesel konular bağlamında son derece önemli ancak bunun için dikkatli bir hazırlık gerekiyor." ifadesini kullandı.

İstanbul’daki Rus heyetinin Moskova ile sürekli iletişim halinde olduğuna işaret eden Peskov, "Putin tüm bilgileri çevrim içi olarak alıyor, sürekli rapor veriliyor." dedi.

Peskov, İstanbul’daki barış müzakerelerinin önemini vurgulayarak, "Doğal olarak artık tüm gözler İstanbul'daki müzakerelerin nasıl geliştiğini izliyor. Yakın zamanda doğrudan Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başlayacağını umuyoruz. Şimdilik söyleyecek bir şey yok, görüşmelerin başlamasını bekleyelim" diye konuştu.

12.55 | Kremlin'den olası Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Türkiye-Rusya-Ukrayna görüşmelerine dair Kremlin'den açıklama geldi. Açıklamada, "Umarız Ukrayna ve Rus heyetleri arasındaki doğrudan görüşmeler en kısa sürede başlar" denildi.

Trump'ın Putin ile olası görüşmeye dair sözlerine ilişkin yapılan açıklamada ise böyle bir görüşmenin ABD-Rusya bağları için temel önemde olduğu ancak bu tür görüşmeler öncesindeki hazırlık sürecinin uzun olabileceği belirtildi.

12.35 | Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy geldi

Reuters haber ajansı, Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy'nin Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısının öncesinde ABD'li temsilciler ile görüşmek üzere geldiğini aktardı.

Rusya'nın Ifax haber ajansının haberinde ise Rus heyetinin Ukrayna heyeti ile görüşme için geldiği ifade edildi.

Rusya heyetinin Ukrayna heyetiyle özel görüşme yapmak istediği iddia edildi

Öte yandan, Ukraynalı diplomatik bir kaynak, Rusya'nın Ukrayna ile görüşmelerin ABD ve Türkiye temsilcileri olmadan gerçekleşmesini talep ettiğini söyledi. Kaynak, bunun Rusya'nın talepler ve şartlar öne sürerek barış çabalarının altını oyduğunun bir işareti olduğunu belirtti.

Kaynak, "Biz ciddi bir görüşme yapmak için geldik, (Ruslar) ise talepler ve koşullar öne sürüyorlar. Bu da Putin'in onları sorunları çözmek için mi yoksa sadece süreci geciktirmek için mi gönderdiği konusunda bizi şüpheye düşürüyor" dedi.

Reuters'a konuşan kaynak, "Rusların ABD'nin odada olmasından çekinmeleri için yalnızca bir sebep var: Sorunları çözmeye değil, süreci geciktirmeye geldiler ve bunu ABD'den saklamak istiyorlar" dedi.

AFP'ye konuşan bir yetkili de Rusya'nın barış görüşmelerine ABD'nin katılımını engellemeye çalıştığını söyledi.

12.15 | Andriy Yermak: Koşulsuz ateşkese hazırız

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram hesabından açıklamada, savaşı sonlandırmak yönünde İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleri kapsamında yaptığı görüşmeler hakkında bilgi paylaştı.

Yermak, Ukrayna heyeti olarak İstanbul'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un'un Diplomatik Danışmanı Büyükelçi Emmanuel Bonne ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Günter Sautter ile bir araya geldiklerini aktardı.

Söz konusu görüşmeleri, ABD ve Avrupalı yetkililer ile Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında yapılacak toplantı öncesi gerçekleştirdiklerini kaydeden Yermak şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna barışa ve kalıcı, koşulsuz ateşkese hazırdır. Biz en üst düzeyde görüşme ve müzakerelere de hazırız. Ukrayna heyeti bugün koşulsuz ateşkesi sağlamak için İstanbul'da. Bu bizim önceliğimiz. Bir diğer önemli konu ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve nedense Türkiye'ye gelemeyen (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in doğrudan görüşmesidir."

12.00 | İstanbul'da mekik diplomasisi: İlk üçlü toplantı sona erdi

Dolmabahçe'de Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığındaki Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısı sona erdi. Toplantı, 1,5 saat sürdü. Bir saat süren toplantıya katılan ABD heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yer aldı. ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yer aldı.

Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov hazır bulundu.

Görüşmelerde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

11.50 | Kiev'in önceliği “koşulsuz ateşkes”

Ukraynalı bir yetkili, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Kiev’in Rus müzakerecilerin “karar verme gücü ve yetkisine” sahip olduğundan şüphe duyduğunu belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bir danışmanı ise Ukrayna’nın Rusya ile görüşmelerdeki önceliğinin “koşulsuz ateşkes” olduğunu yineledi.

11.20 | NATO Genel Sekreteri Mark Rutte: Tüm baskı Putin'in üzerinde

Rutte, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesinin girişinde basına açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Rutte, bugün İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin yorumunda "Ukraynalıların masaya gelmesi çok iyi. Tüm baskı Putin'in üzerinde" ifadelerini kullandı.

Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya ile Ukrayna arasında düzenlenen barış müzakerelerine düşük seviyeli bir heyet göndermesini "hata" olarak tanımladı.

İstanbul barış müzakereleriyle ilgili bir soru üzerine Rutte, "Putin, İstanbul'a düşük seviyeli heyet göndererek hata yaptı" yanıtını verdi.

"Putin, barış istemek konusunda ciddi olmalı"

Rutte, "Top açıkça onun sahasında. Topu oynamalı. Barış istemek konusunda ciddi olmalı. Bu yüzden bence tüm baskı artık Putin'in üzerinde." diye konuştu.

Rus liderin kendisinin de bu durumun farkında olduğunu dile getiren Rutte, "Topun kendi sahasında olduğunu, başının dertte olduğunu, bu düşük seviyeli heyeti göndererek büyük bir hata yaptığını çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Rutte, Ukrayna'nın masada bulunmasını ise "çok iyi" olarak nitelendirerek "Ateşkes müzakereleri için gerçekten istekli bir heyet gönderdi" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin oynadığı rolden de memnuniyetini dile getiren Rutte, "Başkan Donald Trump'ın (savaşı) çıkmazdan kurtarması ve tüm bunlarda açıkça öncülük etmesi çok önemli ve son derece faydalı" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'dan yapılan açıklamada ise üst düzey Ukraynalı yetkililerin İstanbul'da ABD temsilcisi Kellogg'un yanı sıra Fransız, İngiliz ve Alman yetkililerle görüştüğü bilgisi verildi.

10.50 | İlk üçlü zirve başladı

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı başladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk, ABD'li ve Ukraynalı heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

ABD heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yer alıyor.

Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer alıyor.

10.45 | Trump: Putin'le ayarlayabilirsek en kısa zamanda görüşeceğiz



Ortadoğu turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nde olan ABD Başkanı Donald Trump, Abu Dabi'de yaptığı açıklamada, "Körfez turunun ardından eve dönüyorum. Rusya ve Ukrayna konusunda ne olacağını göreceğiz" dedi. İki-üç hafta içinde dünyanın çok dah güvenli bir yer olacağını söyleyen Trump, "Gazze'deki durumu da halledeceğiz" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası görüşmelerine de değinen Trump, "Putin'le ayarlayabilirsek en kısa zamanda görüşeceğiz" dedi. Putin'in İstanbul'a gelmediğini hatırlatan ABD Başkanı, "Ben gitmezsem Putin kesin gitmez demiştim. Bu işi halledeceğiz" ifadelerini kullandı.

10.00 | Üçlü görüşme için heyetler Dolmabahçe'de

Rusya ve Ukrayna arasında ABD ve Türkiye'nin de katılımıyla gerçekleştirilecek iki toplantı öncesinde ilk araçlar görüşmelerin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne ulaştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Dolmabahçe'ye geldiği ifade edildi.

09.40 | Rusya heyetiyle görüşmelerde ABD'yi Michael Anton temsil edecek

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılmak üzere dün Antalya'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün sabah saatlerinde Rusya-Ukrayna görüşmeleri öncesinde İstanbul'a geldi.

Rubio ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 9.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. ABD Dışişleri Bakanı'nı İstanbul Havalimanı'nda ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh karşıladı.

ABD'li bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun üst düzey Türk ve Ukraynalı yetkililerle bir araya gelmesi, ABD ve Türk taraflarının görüşmeler öncesinde ayrı ayrı taraflarla bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya heyetiyle görüşmelerde ABD'yi Politika Planlama Direktörü Michael Anton temsil edecek.

İstanbul Barış Müzakereleri

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 15 Mayıs 2025'te Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından İstanbul’a bir heyet göndereceklerini söylemiş, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e benzer şekilde kendisinin bu görüşmelere katılmayacağına işaret etmişti.

Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy de İstanbul’daki Rusya Başkonsolosluğu binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir gün önce Ukrayna ile müzakerelere katılacak heyetin hazırlık sürecine dair toplantı yaptığına dikkat çeken Medinskiy, toplantıda müzakerelerdeki pozisyonun belirlendiğini kaydetmişti.

Heyetlerde kimler var?

Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerini sürdürecek heyetler dün Kiev’in de açıklamasıyla netleşmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti, bugün İstanbul'da.

Ukrayna'nın heyetinde şu isimler yer alıyor:

“Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi, Ukrayna Genelkurmay Başkan Yardımcısı Oleksii Shevchenko, Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkan Yardımcısı Vadym Skibitskyi, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Yevhenii Shynkarev, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Oleksandr Dyakov, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Merkez Hukuk Dairesi Uluslararası ve Operasyonel Hukuk Dairesi Başkanı Oleksii Malovatskyi, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğünün Kıdemli Subayı Oleksandr Sherikhov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Destek Birimi Protokol Subayı Heorhii Kuzmychev, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz.”

Rus heyetine de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy'in başkanlık edeceği açıklanmıştı.

Heyette, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alıyor.

Heyetin uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Rusya Devlet Başkanlığı İnsani alanda Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri İkinci Daire Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlayan saldırısıyla patlak veren savaşta Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi.

Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından ilhakıyla Ukrayna, topraklarının yaklaşık beşte birinde kontrolü kaybetti.

ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya geniş ekonomik ve askeri yardımlarda bulunurken, geniş bir alanı ilhak eden Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladı.

Belarus'taki görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları 10 Mart 2022'de Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya geldi.

Türkiye tarafları 29 Mart 2022’de de İstanbul’da buluşturdu.

İstanbul müzakerelerinde tarafların sağladığı uzlaşma, Buça şehrinde sivillerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarla bozulurken, İngiltere ve ABD'nin anlaşmaya karşı çıktığı iddiaları ortaya atıldı.

Savaşın şiddetlenmesine karşın barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM) de desteğiyle tarafları aynı yıl yeniden bir araya getirerek, dünyada geniş yankı uyandıran Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın imzalanmasını sağladı.

Her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifini sürdürürken, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle de diplomasi yeniden hareketlilik kazandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs’ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti.

Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşıladı.