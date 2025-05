İstanbul'da barış görüşmeleri: Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü zirvesi sona erdi

Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri kapsamında Türkiye-ABD-Ukrayna heyetlerinin görüşmesi sona erdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısının açılışında konuştu, bunun iki ülke arasında Mart 2022'den bu yana yapılan ilk yüz yüze görüşme olduğuna dikkat çekti.

Dolmabahçe'de gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı sona erdi.

Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Ukraynalı bir diplomatik kaynak, Rusya'nın Dolmabahçe'de yapılan görüşmelerdeki taleplerinin gerçekçi olmadığını ve daha önce ele alınanların da ötesine geçtiğini söyledi.

Kimliğinin paylaşılmaması koşuluyla bilgie veren kaynağın iddiasına göre, Rusya, görüşmeler sırasında Ukraya'nın ateşkes için topraklarından çekilmesini talep etti.

Rusya'nın taleplerinin gerçeklikle bağlantısının olmadığını söyleyen kaynak, Rusya'nın yapıcı olmayan şartlar öne sürdüğünü belirtti, "Ukrayna gerçek bir ateşkese ve herhangi bir önkoşulun olmadığı gerçek bir barış sürecin hazır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Arnavutluk'ta düzenlenen AB ülkeleri ile birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın birinci önceliğinin koşulsuz ateşkes olduğunu söyleyen Zelenski, Rusya heyetinin ateşkesi kabul etmemesi halinde bunun Putin'in savaşı bitirmek istemediğni net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi. Zelenski, ABD'nin de mümkün olan en fazla şekilde koordinasyon içinde kalması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya platformu X’teki hesabından bugün Dolmabahçe'de Türkiye ve ABD ile gerçekleştirilen görüşmelere dair bir paylaşım yaptı.

Bakan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bu kritik haftanın barış çabaları açısından önemli diplomatik gününde pozisyonlarımızı koordine ettik. Barış sürecinin hızla ilerletilmesi gerektiği konusunda aynı taraftayız.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin uygun yetkiler ve niyetle gerçekten barışı ilerletmek amacıyla Ukrayna heyetini İstanbul’a gönderdiğini meslektaşlarımıza bildirdik.

Rusya, ciddiyetini kanıtlaması gereken bir dönemeçle karşı karşıya. Somut kararlar gerekiyor. Her şeyden önce, koşulsuz, tam ve kalıcı en az 30 günlük bir ateşkes kararı alınmalı. Ukrayna barış için çalışmaya hazır. Rusya da buna hazır olduğunu göstermeli.”

Good meeting, together with @AndriyYermak and @rustem_umerov, with U.S. Secretary of State @SecRubio and @SPE_Kellogg @generalkellogg, Türkiye’s Foreign Minister @HakanFidan, National Intelligence Organization head Ibrahim Kalin.



Coordinated positions on this important… pic.twitter.com/11l5bifMtk