Zeyrek'in vefatının ardından EBB başkanı seçildi: Çavuşoğlu gözyaşlarını tutamadı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirmesinin ardından İzmir Valiliği’nin çağrısıyla gerçekleştirilen Ege Belediyeler Birliği Genel Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım'ın başkanlığındaki toplantıda, başkanlık için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu aday gösterildi.

Yapılan oylama sonucu Çavuşoğlu oy birliğiyle Ege Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı seçildi.

Dutlulu: “Onun emanetine sahip çıkmak, hepimizin en büyük sorumluluğudur”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaptığı konuşmada, "Bugün hepimizin yüreğinde aynı acı ve boşluk var. Elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz kıymetli başkanımız Ferdi Zeyrek’i büyük özlem ve üzüntüyle anıyoruz. Kendisini yalnızca bir belediye başkanı olarak değil bu topraklara sevdalı, halkına gönülden bağlı, adaletli ve vicdanlı biri olarak biliyoruz. Onu tanıyan herkes, içtenliğini, alçak gönüllüğünü ve mücadeleci ruhunu gördü. Sadece Manisa’nın değil Ege’nin hatta tüm ülkenin sevgisini kazanmış ve gönüllere dokunmayı başarmış bir liderdi. Ne yazık ki onu çok erken kaybettik. Ama şunu da gördük ki ardından sadece bir şehir değil, bütün bir ülke yas tuttu. Onun yarım bıraktığı hayalleri tamamlamak, değerlerini yaşatmak artık hepimizin görevi. Ben de meclisimiz tarafından alınan kararla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldım. Bu görevi, Ferdi Başkanın hatırasına ve Manisa halkına bağlılığına yakışır şekilde layıkıyla yürütmek için elimden gelen tüm çabayı göstereceğim. Manisa onun bize emanetidir ve onun emanetine sahip çıkmak, hepimizin en büyük sorumluluğudur" ifadesini kullandı.

“Her adımda yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum”

Ege Belediyeler Birliği Başkanı seçilen Çavuşoğlu’nu da tebrik eden Dutlulu, "Ege Belediyeler Birliği, yıllardır dayanışmanın, ortak aklın ve bölgesel kalkınmanın simgesi olmuştur. Bundan sonra da aynı sorumlulukla yoluna devam edecektir. Görevi devralan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun bu güçlü yapıyı daha ileri taşıyacağına inanıyorum. Daha yaşanabilir bir Ege ve Türkiye için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Çavuşoğlu gözyaşlarına hakim olamadı

Konuşmasında gözyaşlarına hakim olamayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Hepimiz, hayatımızın bir yerlerinde sandıklara girdik, yarıştık. Bunların sonunda hep kendi hayalimizin içerisinde başarma ve kazanma güdüsü hep olmuştur. Herhalde ilk defa olmak istemediğim... Dünyanın en güzel şeyi olsa da yapmak istemediğiniz bir şey olur ya bugün o duyguyu yaşıyorum. Keşke kardeşim aramızda olsaydı keşke böyle bir görev de bize tebliğ edilmeseydi. Ona dokunup onunla beraber 30 saniyeyi paylaşan herkesin iyi olarak yad edeceği, şaşılacak kadar temiz ve saf yüreği olan bir kardeşimizin bir yoldaşımızın o elim kazayla aramızdan ayrılması... Bundan sonraki hayatımızda da unutamayacağımız bir kardeşimizdi. Ben inanıyorum bir yerlerden hepimizi seyrediyor. Şunu dediğini biliyorum... Hepimize en büyük vasiyetlerinden biri oydu. ‘Ben değil, biz diyenlerden olun. Kendi geminizi kurtardığınızda kaptan olduğunuzu asla düşünmeyin. Ancak hep beraber kurtulursak o büyük mutluluğu yaşarız’ dediğine inanıyorum. Öyle zor geceleri paylaştık kendisiyle. Çalışma azmiyle hepimize birçok ders bırakarak ayrıldı aramızdan. Onun hayallerinin bir kısmını bile gerçekleştirirsek bizim için büyük bir başarıdır. Çok büyük hayalleri vardı. Umut ediyorum onun hayallerini hep birlikte gerçekleştirebiliriz. Umuyorum onun açtığı yolculuğu hep beraber iyi bir yere götürebiliriz. O anlamda bu görevi de şahsım olarak bana tebliğ etmiş olmanız benim için en büyük onurlardan biri. Kardeşim seni unutmayacağıma ve hep beraber yaşatacağıma emin olabilirsin. Yattığın yer seni incitmesin.”

“16 milyon İstanbullunun iradesi, birkaç kişinin dudaklarının arasında sonlandırılmamalıdır”

Tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargı sürecine değinen Çavuşoğlu, “Ayrıca hukukun egemen olduğu, adaletin kişilere göre tesis edilmediği, seçimle gelenlerin ancak seçmen iradesiyle değiştirilebileceğine, yargılanmaya başlanan herkesin masumiyet karinesinin esas olduğunun bilinmesine, yargının siyasallaşıp kişiselleşmeye başladığı andan itibaren hiç kimsenin ne malının ne mülkünün ne de özgürlüğünün garanti olmadığının bilinmesi gerekiyor. O anlamda da Türkiye Belediyeler Birliği başkanımız ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun da yaşadığı süreç kabul edilebilen bir süreç değildir. Bu sürecin takipçisi olacağız. Masumiyet karinesi gereğiyle de derhal serbest bırakılması gerekiyor. 16 milyon İstanbullunun iradesi, birkaç kişinin dudaklarının arasında sonlandırılmamalıdır” diye konuştu.