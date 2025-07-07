İmamoğlu'ndan siyasi parti liderlerine çağrı

Cumhurbaşkanılığı Aday Ofisi X hesabından yapılan paylaşımda CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajına yer verildi. "Hepimize görev düşüyor" başlığı altında siyasi parti genel başkanlarına yapılan çağrıda şu cümleler yer aldı:

"Siyasi partilerimizin değerli Genel Başkanlarına sesleniyorum: Türkiye yıllardır demokrasiyi, hukuku ve milletin huzurunu yerle bir eden bir avuç muhteris tarafından esir alınıyor. Devlet yönetiminde, adalette, ekonomide dış politikada, eğitimde, sağlıkta ve milletin kaderini belirleyen her alanda Türkiye'yi bir uçuruma sürükleyen bu iktidarı değiştirmemiz gerekiyor.

Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından birindeyiz. Bu yolda hepimize büyük ve tarihi görevler düşüyor! Parti ayırt etmeden, hepimizin milletin çığlığını dindirmesi ve Türkiye'yi güçlü bir geleceğe ulaştırması gerekiyor. Adaletsizliklere karşı topyekûn ses çıkarma vaktidir! Hep birlikte yapacak çok işimiz var. Önce adaletsizliğe karşı birlikte sesimizi yükseltecek, sonra Türkiye'yi birlikte kurtaracağız!"