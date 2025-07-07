CHP'nin 81 il başkanından ortak açıklama

Adana, Adıyaman ve Antalya belediye başkanlarına yönelik olarak düzenlenen operasyon sonrasında CHP’nin 81 il başkanı bugün partilerinin genel merkezinde bir araya geldi. Saat 12.30’da başlayan toplantıya, CHP Yurt İçi ve Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin başkanlık etti. Yaklaşık dört saat süren toplantının ikinci oturumuna, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Toplantının sonunda CHP’nin 81 il başkanının imzasıyla ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiri şöyle:

“Türkiye, tarihinin en ağır demokrasi krizlerinden birinden geçiyor. Seçilmiş belediye başkanlarımızın, İzmir İl Başkanımızın ve Parti Meclisi (PM) üyemizin birer birer gözaltına alınması ve tutuklanması adaletin veya hukukun cinayetidir. Saray iradesi ve siyasi emirlerin ürünü bu karar vicdanları yaralamıştır. 31 Mart seçimleri sonucunda partimizin birinci parti olmasının ardından iktidarı kaybedeceğini gören saray ve Cumhur İttifakı önce belediye başkanlarımıza saldırıp ardından partimizin kurumsal kimliğine karşı bir saldırıya başladı. Bu operasyonlarla neyi amaçladığınızı çok iyi biliyoruz: Seçimde yenemediğiniz CHP’yi yargı sopasıyla ezmeye, örgütümüzü dağıtmaya, halkın iradesini gasp etmeye çalışıyorsunuz. Fakat yanlış yere saldırdınız.

“Bizi kimse teslim alamadı, alamayacak”

Partimizin tarihi mücadelelerin tarihidir. Kurtuluş Savaşı günlerinden gelen, köklerini Kuva-yı Milliye’ den alan ve bugüne kadar da ülkemizin demokrasi mücadelesinde en sert kavgaların içinden geçen partidir CHP. Bizi kimse teslim alamadı, alamayacak, hele saray asla teslim alamaz. Hepimizi biliyoruz, herkes biliyor ki yapılan tutuklamalar gözaltıların hiçbiri hukuki değildir. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu tutuklayarak kendilerini güvende hissediyorlar, yanıldıklarını görecekler. Genel Başkamıza soruşturma açarak Genel Başkanımızı susturacaklarını düşünüyorlar, yanıldıklarını görecekler.

“Adayımız İmamoğlu, seçimi kazanacağı için tutuklanmıştır”

Bizim bir görevimiz var. Bu görev CHP’yi ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmiştir. Bu görev her şeyin ve herkesin üstündedir. Atatürk’ün bize miras bıraktığı partimize ve Türkiye Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağız. Herkes biliyor ki tutuklanan tüm belediye başkanlarımız halkçı belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini göstermişlerdir. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu adaletin ve hukukun egemen olduğu, insanların huzur içinde yaşadığı, gençlerin geleceğe güvenle bakacağı bir ülkeyi kurmak için yola çıktığı ve seçimi kazanacağı için tutuklanmıştır.

“Aslanoğlu’nun tutuklanması 81 il başkanına gözdağıdır”

Belediye başkanlarımızı tutuklayarak halkın iradesine ipotek koydunuz. Söylenen her yalan, yalan söyleyenlerin üzerine yapışmaktadır. 12 Eylül’den bu güne kadar partimizin ilk defa yöneticileri gözaltına alınmış tutuklanmıştır. Bu tutuklamaların hepsi siyasidir. Buradan sesleniyoruz: İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu’nun Ankara’da il başkanları toplantısının ardından tüm il başkanlarının kaldığı otelde sabaha karşı gözaltına alınması ve ardından mahkemece tutuklanması 81 il başkanına verilen bir gözdağıdır. Biz bunu unutmuyoruz, unutmayacağız da.

“Güveniyorsanız kendinize kurun sandığı”

PM üyemizi tutukladınız, partimizin en üst organına saldırdınız. Bunu da unutmayacağız. Bu mesajlarınızı kabul ediyoruz. Hodri meydan. Güveniyorsanız kendinize kurun sandığı. Bu ülkenin adalet sistemini, muhalefeti susturmak için kullananlara bir kez daha il başkanları olarak diyoruz ki CHP’yi ne mahkeme salonlarında yargılayabilirsiniz ne de siyasi kumpaslarla durdurabilirsiniz. 23 yıldır iktidardasınız. Herkesi kendiniz gibi görebilirsiniz. Biz siz değiliz. Bizi kendiniz gibi görmeyin. Biz onurlu bir mücadelenin yılmayan, yıldırılamayan insanlarıyız.

“Örgütümüzü hedef alarak bir korku rejimi inşa etmeye çalışanlar, karşısında çelikten bir irade bulacaktır”

Genel Başkanımızdan, il ve ilçe başkanlarımızdan, milletvekillerimizden, belediye başkanlarımızdan, tüm üyelerimize kadar Atatürk’ün kurduğu bağımsız, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatma kararlılığında olan insanlarız. Biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. Bugün 81 ilde, binlerce belediyede, milyonların yüreğinde CHP var. Bu örgüt korkmaz. Bu örgüt eğilmez. Bu örgüt asla teslim olmaz. Örgütümüzü hedef alarak bir korku rejimi inşa etmeye çalışanlar, karşısında çelikten bir irade bulacaktır. Ne yaparsanız yapın CHP iktidar, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olacaktır. Yaşasın CHP. Yaşasın tam bağımsız, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti.”