Beykoz'da Kent Lokantası açıldı. 27 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla ilçe sakinlerine kapılarını açan Beykoz Kent Lokantası’nı ziyaret eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, tesiste incelemelerde bulundu.

Başkan Vekili Gürzel, yemekhanede sıraya giren ve yemek alan vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, "Beykoz Kent Lokantası’na uygun fiyatlı, sağlıklı ve lezzetli yemek arayan tüm komşularımızı bekliyoruz. Birlikte sofraya oturmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın en sade ama en anlamlı hâlini burada yaşatıyoruz" dedi.

Beykoz Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Lokantada her gün taze olarak hazırlanan dört çeşit yemek, 'uygun fiyat, yüksek kalite' anlayışıyla vatandaşlara sunuluyor. Sadece bir yemek alanı değil, aynı zamanda dayanışma, paylaşma ve sosyal birlikteliğin mekanı olarak tasarlanan Beykoz Kent Lokantası, ilçede önemli bir ihtiyaca karşılık verecek" denildi.

Beykoz Belediye Başkanı tutuklandı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 27 Şubat sabah 04:00 sularında evinden gözaltına alınmıştı. Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla emniyete götürülmüştü.

Köseler’in gözaltına alınma gerekçesi olarak “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamaları gösterilmişti.

Köseler ve Özel Kalem Müdürü dahil 18 kişi tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmiş, Köseler çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Alaattin Köseler’in görevden uzaklaştırıldığını açıklamış, Köseler'in yerine Beykoz Belediye Başkanvekilliği’ne Özlem Vural Gürzel seçilmişti.