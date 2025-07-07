Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.46'da merkez üssü Akdeniz olan 5,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, Muğla'nın Datça ilçesine 188,73 kilometre uzaklıkta ve 7,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 7, 2025
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [188.73 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-07-07
Saat:20:46:07 TSİ
Enlem:35.12889 N
Boylam:26.62972 E
Derinlik:7.37 km
Detay:https://t.co/AirM3o7R1v@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi