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Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.46'da merkez üssü Akdeniz olan 5,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, Muğla'nın Datça ilçesine 188,73 kilometre uzaklıkta ve 7,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

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