Avcılar’da CHP’nin adayı Yüksel Can başkanvekili seçildi
Avcılar Belediyesi başkanvekilliği seçimi yapıldı. İkinci turda Yüksel Can ile Mahmut Löptaş aynı sayıda oy aldı. Bunun üzerine salt çoğunluk aranan üçüncü tur seçime geçildi. Üçüncü turda Avcılar’da CHP’nin adayı Yüksel Can 13’e karşı 24 oyla belediye başkanvekili seçildi.
İBB’ye yönelik beşinci dalga operasyonunda gözaltına alınan ve tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın yerine başkanvekili seçimi yapıldı.
Olağanüstü toplantıda CHP Avukat Yüksel Can'ı, Cumhur İttifakı Mahmut Löpbaş’ı aday gösterdi. İlk turca Can 24, Löpbaş 13 oy aldı. 3’te 2’lik çoğunluk sağlanamayınca ikinci tür seçime geçildi.
İkinci turda Yüksel Can ile Mahmut Löptaş aynı sayıda oy aldı. Bunun üzerine salt çoğunluk aranan üçüncü tur seçime geçildi.
CHP'nin adayı seçildi
Avcılar’da üçüncü turda, CHP’nin adayı Yüksel Can 13’e karşı 24 oyla belediye başkanvekili seçildi.