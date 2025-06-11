CHP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
Belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında belediye başkanları tutuklanan Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa'da başkanvekili seçimi yapıldı. Seçim sonrası Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti.
CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçepe'nin tutuklanmasının ardından başkanvekili seçiminde belediye CHP'den AK Parti'ye geçti. Üçüncü turda AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz 21 oy, CHP'nin adayı Murat Topaloğlu 16 oy aldı.
Seçim 10.00'da başladı
Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde seçim saat 10.00'da yapılacak. CHP'nin Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Murat Topaloğlu'nu aday gösterecek. AK Parti'nin adayı ise Eray Karadeniz oldu.
Gaziosmanpaşa'da AK Partili 18, CHP'li 17, MHP'li ise 3 üye bulunuyor. Seçim sonrası AK Partili aday Eray Karadeniz üçüncü turda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili seçildi.
2 belediyede seçim yapılacak
CHP'nin Büyükçekmece Belediye Başkanvekilliği için Ahmet Şahin'i aday göstermesi bekleniyor. AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye Başkan vekili adayı Mustafa Yazıcı.
Avcılar Belediye Meclisi’nde CHP’nin 24, AK Parti’nin 10, MHP’nin iki, BBP’nin bir; Büyükçekmece Belediye Meclisi’nde CHP’nin 23, AK Parti’nin 12 ve MHP’nin iki üyesi bulunuyor.