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Numan Kurtulmuş: Yeni Anayasa, gelecek nesilleri güçlü kılacak yeni bir yol haritasıdır

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yeni Anayasa, gelecek nesilleri güçlü kılacak yeni bir yol haritasıdır" dedi.

Haber Merkezi
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Numan Kurtulmuş: Yeni Anayasa, gelecek nesilleri güçlü kılacak yeni bir yol haritasıdır
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi" Kapanış Töreni'nde konuştu.

Kurtulmuş, yapılacak yeni Anayasanın milletin taleplerini karşılayan bir toplumsal sözleşme olacağını söyledi. Anayasanın partiler üstü bir mesele olduğunun altını çizerek, "Yeni anayasa, gelecek nesilleri güçlü kılacak yeni bir yol haritasıdır" dedi.

Kurtulmuş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni Anayasayı bir hukuk metni olarak görmek asla doğru değildir. Yepyeni çağın gereklerine uyan, milletin talep ve beklentilerini karşılayan, yeni bir toplumsal sözleşmeyi ortaya koyabilmektir. Birliğimizi, dirliğimizi korumak Türkiye’nin daha güçlü şekilde ileriye doğru yürümesini sağlayabilmek için ümit ediyorum ki yeni bir anayasa yapmak yeni bir toplumsal sözleşmeyi gerçekleştirmek mümkün olur.

"Anayasa 86 milyonun ortak meselesidir"

Bu mesele herhangi bir siyasi partinin, herhangi bir siyasi şahsiyetin tek başına kendi meselesi olamaz. Bu mesele 86 milyon Türkiye'nin ortak meselesidir. Bu mesele partiler üstü, siyaset üstü bir meseledir, yeni ve sivil bir anayasa, Türk milletinin gelecek nesillerini kurtaracak, gelecek nesillerini güçlü kılacak yeni bir sözleşmedir yeni bir yol haritasıdır."

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