TBMM Başkanı Kurtulmuş: En ideali, anayasanın Meclis’te 400’ü aşkın oyla kabul edilmesidir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Komisyonun bir an önce kurulması gerekiyor”

"'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Meclis’te komisyon kurulmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Kurtulmuş, sürecin planlandığı gibi ilerlediğini söyledi.

“İmralı’nın açıklaması ve örgütün buna uyması önemliydi. Şimdi siyaset üzerine düşeni yapmalı” diyen Kurtulmuş, Meclis’te 6 siyasi parti ve 10 bağımsız grubun bulunduğunu hatırlatarak, herkesin fikirlerini söyleyebileceği bir mekanizma kurulması gerektiğini belirtti.

Komisyonun “iyi belirlenmiş bir yol haritası” çerçevesinde çalışması gerektiğini vurguladı.

“Zaman vermek işi zorlaştırır”

Habertürk'te yer alan habere göre komisyonun yaz tatilinden önce kurulup kurulamayacağı sorusuna da yanıt veren Kurtulmuş, “Bu tür şeylerde zaman vermek işi kolaylaştırmak yerine zorlaştırabilir” dedi.

Toplumsal psikolojinin önemine dikkat çeken Kurtulmuş, “Kürtlerin onuru, Türklerin gururunun korunduğu bir süreci en güzel şekilde yürütmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Anayasa Meclis’te yapılmalı”

Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, “Türkiye’de anayasa yapılacaksa bunun konuşulacağı yer TBMM’dir” dedi.

Toplumun tüm kesimlerinin teklif sunabileceğini belirten Kurtulmuş, anayasanın “millet adına yapılan bir mutabakat metni” olması gerektiğini vurguladı. “A partisinin ya da B partisinin anayasası olmaz. Herkes teklifini sunar ve Meclis'te müzakere edilir” dedi.

“Tam zamanı, bu bir fantezi değil”

Yeni anayasa için “tam zamanı” değerlendirmesini yapan Kurtulmuş, “Sivil, demokrat, katılımcı, toplumun bütün kesimlerini kapsayan yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Bu bir fantezi değil. Türkiye’nin aşması gereken önemli bir demokratik eşiği” dedi.

“Hiçbir partinin konuşmama lüksü yok”

CHP’nin yeni anayasa sürecine dair açıklamalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, “Hiçbir partinin bu süreçte ‘ben konuşmuyorum, görüşmüyorum’ deme lüksü yoktur” ifadelerini kullandı.

En ideal sonucu “400’ü aşkın bir oyla anayasa teklifinin kabul edilmesi” olarak niteleyen Kurtulmuş, “Büyük çoğunlukla ve konsensüsle karar alınması önemlidir. Bu süreç sadece Meclis Başkanı olarak benim değil, tüm siyasi partilerin ortak sorumluluğudur” dedi.