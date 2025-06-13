İsrail'in İran'a saldırısı | Özgür Özel'den iktidara çağrı: Hükümetten en sert tepkiyi bekliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatından bu yana bulunduğu Manisa'da açıklama yaptı.

Özel, İsrail'in İran'a saldırısına "Gözü dönmüş İsrail'in bu kez İran'a saldırmasını net kesin bir dille kınıyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

Her iki tarafı da itidale davet ettiklerini kaydeden Özel, uluslararası toplumu bu konuda duyarlı olması gerektiğini vurguladı. İsrail konusunda iktidarın tavrını da eleştiren Özel, hükümeti İsrail'e cesaretlendirici tavır takınmakla suçladı.

"Hükümetten de en sert tepkiyi bekliyoruz"

Özel, şunları söyledi: "Uluslararası toplumu bu konuda duyarlı olmaya, görev almaya davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin de hükümetin İsrail'e karşı müsamakar tutumunu, yumuşak dilini, cesaretlendirici tavırlarını bir an önce terk etmesini istiyoruz."

Özel'in açıklaması şöyle:

"Gözü dönmüş İsrail'in İran'a saldırmasını kesin bir dille kınıyoruz. Diplomasiye alan açılması lazım. Her iki tarafı da barışa, uluslararası toplumu duyarlı olmaya davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin de İsrail'e karşı yumuşak dilini, cesaretlendirici tavırlarını bir an önce terk etmesini temenni ediyoruz.

Bu İsrail sessizlikten cesaret alıyor. Filistin'de hayatını kaybeden herkesin de, İran saldırısında hayatını kaybeden ve yaralananların da, dünya barışını tehdit eden, Türkiye'nin yanı başında 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyebilecek olan azgınlığın da mazur görülebilir tarafı yoktur. İsrail'i kesin bir dille kınıyoruz. Hükümetten de en sert tepkiyi bekliyoruz.

Bir kez daha söylüyorum; İsrail'in karşısında net olsunlar, dik olsunlar bizi yanlarında bulurlar. En net desteği veririz. Ama bugüne kadarki müsamahakar tutumlar İsrail'e cesaret veriyor. O zaman da en sert şekilde eleştiririz. Filistin meselesi Türkiye'nin ulusal meselesidir, hükümeti buna uygun davranmaya davet ediyorum."