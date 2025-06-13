İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran, İsrail'i yaptığı aptalca eylem için pişman edecek

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Ulusa sesleniş konuşmasında Pezeşkiyan, "İran'ın meşru ve güçlü yanıtı, İsrail'i yaptığı aptalca eylem için pişman edecek" dedi.

İranlılara, liderliklerine güvenmeleri ve onların yanında durmaları çağrısı yaptı.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin canice saldırısı gerçekleşir gerçekleşmez, cumhurbaşkanı ve hükümet ekibi olay yerinin yönetimini devraldı ve bu konuda bakanlar kurulu özel bir toplantı yaptı" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, "Siyonist rejim bugünkü eyleminden pişmanlık duyacak" açıklamasında bulundu.

به محض وقوع حمله جنایتکارانه رژیم صهیونی تاکنون، رئیس‌جمهور و تیم دولت مدیریت صحنه را برعهده گرفته و جلسه ویژه هیات دولت هم در این زمینه برگزار شده است؛ دکتر پزشکیان بزودی با مردم صحبت خواهد کرد



به امید خدا رژیم صهیونی از اقدام امروز خود پشیمان خواهد شد. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) June 13, 2025

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail'in saldırı tehditleri sonrası İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde gece saatlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.

Saldırının Tahran'ın batısında gerçekleştiği bilgisi İran medyasına yansıdı.

İran devlet televizyonu İran'ın kuzeyi güneyinde birçok noktadan şiddetli patlama sesleri duyulduğunu teyit etti.

İran, İsrail'in düzenlediği saldırılara sert yanıt verileceğini belirtirken, İran devlet basını, İsrail'in başkent Tahran'a saldırılarında beş sivilin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran devlet televizyonu ise ülke çapında can kaybını beş, yaralı sayısını 50 olarak aktardı.

Altı nükleer bilim insanı hayatını kaybetti

İsrail'in İran çapında düzenlediği saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile altı nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

İran'ın Tesnim haber ajansı, ölen bilim insanlarının isimlerini Abdulhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Seyyed Amirhossein Faqhi, Motlabizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi ve Fereydoun Abbasi olarak açıkladı.

20 üst düzey İranlı komutan hayatını kaybetti

İsrail’in İran’a dün gece düzenlediği hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami ve nükleer bilim insanları hayatını kaybetti.

İran basını, İsrail'in Tebriz'e yeni saldırılar düzenlediğini aktardı.

Reuters haber ajansına konuşan iki kaynak, İsrail saldırısında, aralarında Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Başkanı Hacızade'nin de bulunduğu en az 20 üst düzey İranlı komutanın öldüğünü açıkladı.