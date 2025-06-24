ABD Başkanı Trump: Çin artık İran'dan petrol almaya devam edebilir

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi'nin düzenleneceği Hollanda'nın Lahey kentine gittiği sırada sosyal medya hesabından Çin ile ilgili paylaşım yaptı.

"Çin artık İran'dan petrol almaya devam edebilir"

Trump, İran ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından Çin’in İran’da petrol almaya devam edebileceğini belirterek, "Çin artık İran'dan petrol almaya devam edebilir. Umarım, ABD'den de bol miktarda satın alacaklardır. Bunun gerçekleşmesini sağlamak benim için büyük bir onurdu" dedi.

İran ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından NATO Liderler Zirvesi'nin kendisini için daha sakin geçeceğini belirterek, "Tüm iyi Avrupalı dostlarımı ve diğerlerini görmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.