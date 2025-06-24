MEB, LGS soru kitapçıkları ile ilgili iddialara son noktayı koydu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile ilgili sosyal medyada yapılan tartışmalara cevap verdi.

Bakanlık tartışmalara son noktayı koydu

Bakanlık, LGS’de soru kitapçıklarının sınav bitmeden paylaşıldığı iddialarına ‘herhangi bir olumsuzluk yok” açıklamasını yaptı.

MEB’ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, "15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın sözel alanına ait soru kitapçıklarının sınav bitmeden paylaşıldığı ve bu durumun sınav güvenliğini zedelediği" yönünde asılsız iddialar yer almaktadır.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, iki oturum hâlinde uygulanmaktadır. Sözel alan oturumu saat 09.30'da başlayıp 10.45'te sonlanmaktadır. Bu oturum tamamlandıktan sonra, salon yoklama listeleri ve cevap kâğıtları geri açılamayan zarfa yerleştirilmekte ve özel seri numaralı kilitlerle sınav kutularına konulmaktadır.

"Tüm güvenlik önlemleri eksiksiz uygulanıyor"

Sözel oturumun bitişiyle birlikte ikinci oturum olan sayısal alan sınavı, saat 11.30'da başlayıp 12.50'de görevlilerce tüm güvenlik önlemleri aynı şekilde eksiksiz uygulanarak sona ermektedir. Soru kitapçıkları ise isteyen öğrencilerin/velilerin alması için okullarda bırakılmaktadır.

"Olumsuz etkileyecek bir durum yaşanmadı"

Dolayısıyla haberlerde yer verilen görsellerde paylaşım saatinin 11.57 olduğu, bunun saat 10.45'te biten sözel alan ilk oturum sınavını olumsuz etkileyecek bir durum oluşturmayacağı aşikârdır.

"Sınav güvenliğine gölge düşürecek olay yaşanmadı"

15 Haziran 2025 tarihinde okullarımızda titizlikle gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınavın güvenliğine gölge düşürecek herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

"Manipüle eden haberlere itibar etmeyin"

Toplumu yalan, yanlış ve tezviratlarla manipüle eden ve öğrencilerimizin ailelerini endişeye sevk eden bu tür haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir."