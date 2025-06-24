YKS’de hatalı soru iddiası: TYT’de 3 soru kafaları karıştırdı

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tamamlandı. Sınavın ardından sorular ile cevapları da yayınlandı.Ancak Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) Türkçe bölümündeki bazı sorular tartışma yarattı.

Eğitim uzmanı: Bir sorunun 2 doğru yanıtı var

NTV’den Beyzanur Özer’e konuşan Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'e göre 10'uncu ve 28'inci soruların iki doğru yanıtı var.

Gültekin, "ÖSYM'nin verdiği yanıtta A seçeneği gerçekten doğru. Ancak E seçeneği de doğru. Çünkü her şeyden önce meb.eba.gov.tr'ye girdiğiniz zaman orada emir kipinin eki yoktur diye bakanlığın açıklaması var. Sadece doğru yanıt A değil, E seçeneği de doğru." dedi.

Yazım hatası tespit edildi

Büyük harflerin yazımıyla ilgi yanlışın sorulduğu 11'inci soruda ise verilen ilçenin isminin doğru yazılmaması dikkat çekti.

"ÖSYM doğru cevap olarak C seçeneğini söylemiş. Doğru mudur? Doğru, ancak bir yanlışlık daha var B seçeneğinde." dedi.

Gültekin, Doğubayazıt ilçesinki Doğubayazıt'ın bitişik ve büyük harfle başlaması gerektiğini dile getirip "İlçenin i'si küçük yazılır. Buraya kadar herhangi bir hata yok ancak imla klavuzuna bakarsanız doğubeyazıt değil doğubayazıt." diye konuştu.

“Adaylar ÖSYM’ye başvursun”

3 soruya da adayların itiraz edebileceğini vurgulayan Gültekin, "ÖSYM'ye başvurmaları sağlıklı olacaktır." açıklamasında bulundu.

YKS ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçların ardından adayların tercih maratonu başlayacak.