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YKS soru ve cevap anahtarları erişime açıldı

2025-YKS kapsamında dün yapılan TYT ile bugün gerçekleştirilen AYT ve YDT’nin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları, ÖSYM tarafından internet üzerinden erişime açıldı.

Haber Merkezi
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YKS soru ve cevap anahtarları erişime açıldı
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ÖSYM’den yapılan açıklamada, dün yapılan 2025-YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün gerçekleştirilen ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi’nin (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının internet üzerinden erişime açıldığı bildirildi. 

Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesinden söz konusu bağlantı linkiyle soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına erişebilecek. 

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