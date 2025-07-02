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ÖSYM duyurdu: TUS ve STS başvuruları başladı

ÖSYM Başkanlığınca 17 Ağustos'ta düzenlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın başvuruları başladı.

Haber Merkezi
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ÖSYM duyurdu: TUS ve STS başvuruları başladı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 17 Ağustos'ta düzenlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuruları başladı.

 Son tarih 9 Temmuz

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-TUS 2. Dönem ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları, 9 Temmuz'a kadar devam edecek.

Başvurular nasıl yapılır? 

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

 

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