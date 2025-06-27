ÖSYM’den yeni yabancı dil sınavı: e-TEP ÖSYM için tarih belli oldu

ÖSYM tarafından geliştirilen e-TEP uygulamasında son aşamaya gelindi. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşacak olan e-TEP, İngilizce dil becerilerini Avrupa Ortak Başvuru Metni (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) ile uyumlu bir şekilde ölçmeyi ve bu doğrultuda adaylara B1, B2 ve C1 düzeylerinde geçerli ve güvenilir bir İngilizce dil yeterliği sertifikası sunmayı hedefliyor.

OEFL, IELTS ve PTE standartlarında olacak

Ayrıca e-TEP ile uluslararası düzeyde kabul gören ve saygınlığı yüksek sınavlar olan TOEFL, IELTS ve PTE standartlarında bir uygulamanın Türkiye’ye kazandırılması planlanıyor.

"İngilizceyi bilgisayar üzerinden ölçen bir sınav geliştirildi"

Gerçekleştirilecek 4 beceri dil uygulaması ile ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Dünyada ve Türkiye’de yabancı dil eğitiminde İletişimsel Dil Öğretimi ve Öğrenimi Yaklaşımının son yıllarda hâkim görüş hâline gelmesi ve iletişimsel dil becerilerine yönelik ihtiyaçların karşılanması konusunda gün geçtikçe artarak biriken kanıtlar, dil ölçümünün de iletişim becerilerine odaklanmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda, ülkemizde eğitimde ölçme, seçme, yerleştirme ve değerlendirme işlerini yürütmekle yetkilendirilmiş olan ÖSYM, dünyada küresel dil hâline gelmiş olan İngilizcenin ölçümünde modern gelişmeleri uygulamayı, yansıtmayı planlamaktadır. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri temelinde İngilizceyi bilgisayar üzerinden ölçen bir sınav geliştirilmiştir. Bu sınavın temel amacı, İngilizcedeki yeterlik düzeylerini en yüksek geçerlik, güvenirlik ve güvenlik kriterlerini karşılayarak ve diller için Avrupa Ortak Başvuru Metnini referans alarak ölçmektir. Bu metin, dil becerilerinin tanımlanması bağlamında sınava güçlü bir kuramsal alt yapı ve standardizasyon imkânı sağlamaktadır" dedi.

"Öğrenme süreçlerinde onlara yol gösterici bir rol oynayacak"

İngilizcenin 4 dil becerisi temelinde ölçülmesinin yalnız modern küresel teori ve pratiği yansıtmanın yanı sıra ülkemizdeki dil öğretimi yöntem ve teknikleri üzerinde de olumlu bir etki yapacağını söyleyen Ersoy, "Uygulama ile, dil öğretiminde ve öğreniminde okuma gibi tek bir beceriye odaklanmak yerine dil yeterliğini oluşturan dört becerinin tamamının ve iletişiminin dil öğretiminin ve öğreniminin merkezine yerleşeceği öngörülmektedir. Sınav, ayrıca benimseyeceği bilimsel sonuç raporlama sistemi sayesinde İngilizceyi öğrenen adaylar için güçlü ve zayıf yanlarını görmelerine ve anlamalarına imkan sağlayarak adayların kendi dil öğrenme süreçlerinde onlara yol gösterici bir rol oynayacaktır" diye konuştu.

B1-B2-C1 düzeyinde ölçüm yapılacak

ÖSYM Başkanı Ersoy uygulanacak sınavın detaylarına ilişkin, "e-TEP, Avrupa Ortak Başvuru Metni doğrultusunda 4 hedef dil kullanım alanı temel alınarak geliştirilmiş olup özellikle eğitim ve mesleki amaçlı dil kullanımına odaklanan bir içeriğe sahip olan ve B1-B2-C1 düzeyinde ölçüm yapan 4 becerili İngilizce uygulaması, test özellikleri ve parametrelerinin oluşturulmasından soru havuzu geliştirme, sınav uygulama, sınav puanlama, sınav analizi ve değerlendirme, sonuç raporlama ve geçerlik analizi çalışmalarına kadar en güncel akademik, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından yansıtacak şekilde tasarlanmaktadır. Kullanıcı dostu ara yüzü ve yüksek standartlı geçerlik, güvenirlik ve güvenlik nitelikleriyle ülkemizde İngilizce öğretimi, öğrenimi ve ölçümü konularında son derece önemli ve değerli bir etkiye sahip olacaktır" açıklamasında bulundu.

Dışa bağımlılık ortadan kalkacak

Uluslararası ölçekteki yerli uygulama ile hem dışa bağımlılık ortadan kalkacak hem de yurt dışına kaynak çıkışının önüne geçilmiş olacak. Yurt dışından adaylar için de tercih edilen sınav uygulaması olması hedeflenen e-TEP’in Türkiye’ye döviz girişine de önemli oranda katkı sağlaması bekleniyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı / Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP) başvurularının 30 Haziran-7 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden alınması planlanıyor.