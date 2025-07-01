Sinop’a ait yöresel lezzetleri yorumladılar.

Fakülte Rekreasyon Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ercan Karaçar’ın akademik danışmanlığında, 4. sınıf öğrencileri Said Eren Sayan ve Yaren Kengel tarafından Turizm Fakültesi Uygulama Mutfağında başarıyla gerçekleştirildi. Uygulama sürecine, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 4. sınıf öğrencileri ile Öğretim Görevlisi Emre Akmanoğlu da destek verdi. Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, uygulama mutfağını ziyaret ederek proje hakkında bilgi aldı ve öğrencileri tebrik etti.

Proje kapsamında, Sinop’a özgü nokul, mantı ve tirit gibi geleneksel yemekler, ata tohumları kullanılarak modern tekniklerle yeniden yorumlandı. Hazırlanan yeni sunumlar, Sinop ilindeki yiyecek-içecek sektöründeki işletmelere tanıtılması amaçlanıyor.