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Sinop’a ait yöresel lezzetleri yorumladılar.

Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, “Yöresel Yemeklerin Ata Tohumları ile Modernizasyonu ve Sunumları” başlıklı bilimsel araştırma projesi kapsamında Sinop’a ait yöresel lezzetleri ata tohumlarıyla yeniden yorumladı.

Haber Merkezi
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Sinop’a ait yöresel lezzetleri yorumladılar.
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Fakülte Rekreasyon Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ercan Karaçar’ın akademik danışmanlığında, 4. sınıf öğrencileri Said Eren Sayan ve Yaren Kengel tarafından Turizm Fakültesi Uygulama Mutfağında başarıyla gerçekleştirildi. Uygulama sürecine, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 4. sınıf öğrencileri ile Öğretim Görevlisi Emre Akmanoğlu da destek verdi. Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, uygulama mutfağını ziyaret ederek proje hakkında bilgi aldı ve öğrencileri tebrik etti.

Proje kapsamında, Sinop’a özgü nokul, mantı ve tirit gibi geleneksel yemekler, ata tohumları kullanılarak modern tekniklerle yeniden yorumlandı. Hazırlanan yeni sunumlar, Sinop ilindeki yiyecek-içecek sektöründeki işletmelere tanıtılması amaçlanıyor.

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