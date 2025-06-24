Milli Yetkinlik Hamlesi Kapsül Programı başvuruları başladı

Savunma Sanayii Akademi tarafından öğrencilerin mesleki girişimlerini desteklemek, savunma sanayiine yönelik bilgi ve birikimlerini artırmak ve çok disiplinli bir öğrenim ortamı sunmak amacıyla düzenlenen Milli Yetkinlik Hamlesi Kapsül Programı için başvurular başladı.

200 öğrenci kabul edilecek

Sosyal bilimler ve mühendislik alanlarındaki lisans öğrencilerine yönelik hazırlanan program, 1 hafta sürecek ve 4 tekrarlanan dönem olarak gerçekleştirilecek. Türkiye'nin dört bir yanından 200 öğrenci kabul edilecek.

Çok disiplinli bir öğrenim ortamı sunulacak

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek program, öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemek, savunma sanayisine yönelik bilgi birikimlerini artırmak ve çok disiplinli bir öğrenim ortamı sunmak amacıyla planlandı.

Katılımcılar Ankara'da bir araya gelerek, alanında uzman isimlerden eğitim alacak ve sahaya yönelik uygulamalı içeriklerle desteklenecek ders süreçlerine dahil olacak.

Program, sosyal bilimler ve mühendislik öğrencileri için ayrı gruplar oluşturarak, disiplinlere özgü içeriklerle ilerleyecek.

Alanında uzman isimler katkı verecek

Milli Yetkinlik Hamlesi Kapsül, Türkiye'nin stratejik vizyonuna yön veren kurumlarda görev yapan alanında uzman isimlerin katkılarıyla hayata geçirildi ve teknik ve sosyal içerikli eğitim modülleriyle zenginleştirildi.

Yerli ve milli teknoloji becerilerini destekleyecek

Program, gençlerin kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sunmayı, savunma sanayisi özelinde bilgi, farkındalık ve yetkinlik kazanmalarını, aynı zamanda yerli ve milli teknolojilere dair düşünsel üretim ve çözüm geliştirme becerilerini desteklemeyi hedefliyor.

Son başvuru 29 Haziran'da

Programa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ilgili bölümlerde aktif lisans 2, 3 veya 4. sınıflarda öğrenim gören ve 2,50 üzeri genel not ortalamasına sahip öğrenciler başvurabilecek.

Adaylardan ayrıca, üniversite yerleştirme sıralaması belgesi, öğrenci belgesi ve varsa TEKNOFEST veya TÜBİTAK gibi yarışmalara dair katılım ve/veya ödül belgeleri talep edilecek.

Programa başvurular, 29 Haziran'a kadar devam edecek.