EKOS Electric’ten 50 milyon dolarlık yatırım

Takip Et

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / BALIKESİR

[email protected]

İleri teknoloji ve yüksek mühendislik gücüyle 25 yıldır elektrik enerjisinin sürdürülebilir dönüşümüne rehberlik eden EKOS Electric yeni başarılara imza atıyor. 2015 yılında Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ile gerçekleştirdiği Türkiye’deki ilk yerli mobil trafo merkezi projesinin ardından geçen yıl üstlendiği dört set mobil trafo merkezinin yapımını da başarıyla tamamlayan şirket, trafo fabrikasını da törenle hizmete açtı. Kademeli olarak 400 kişiye istihdam sağlayacak ve yatırım büyüklüğü 50 milyon dolara ulaşacak yeni fabrika binasının da temelini atan şirket, gerçekleştireceği bu yatırımlarla hem sektörün gelişimine hem de Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinde önemli pay sahibi olacak. Trafo fabrikası açılışı ve yeni fabrika binası temel atma törenine; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış ve pek çok bürokrat katılım sağladı.

“Üretim ve inovasyon gücümüzle yatırımlara devam”

Törende konuşan EKOS Electric Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş, geçen yılı başarılı bir performansla tamamladıklarını, 2025 yılına da yeni yatırımlarla hızlı bir başlangıç yaptıklarını ifade etti. 3 kıtada 5 ayrı yerleşkede bulunan üretim tesislerine yenilerini eklemekten duydukları mutluluğu dile getiren Tarık Akbaş, “Kurulduğumuz günden bu yana kendi mühendislik becerilerimizle geliştirmeye devam ettiğimiz teknolojilerimizi, her gün bir adım daha ileri taşıyarak kaliteli ve yüksek üretim gücümüzle dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyoruz. EKOS Electric olarak ürünlerimiz ve sağladığımız hizmetlerle elektrik enerjisinin üretiminden son kullanıcıya ulaşmasını ve değer zincirinin her halkasında arz güvenliğini sağlıyoruz. Böylece başta sanayi olmak üzere elektriğin olduğu her noktada üretimin ve hayatın devamlılığına katkıda bulunuyoruz. Yatırımcılarımıza ve müşterilerimize kapsamlı ve bütünsel enerji çözümleri sunarak sektördeki liderliğimizi sürdürürken, yenilenebilir enerji ve enerji depolama alanında sağladığımız yenilikçi çözümlerle geleceğin enerji sistemlerini inşa ediyoruz. Enerejinin omurgası fosil yakıtlardan elektriğe dönüşüyor. Çevre duyarlılığının artmasıyla birlikte elektrikli araçlara ve elektriğe olan talep artıyor. EKOS Electric olarak artan elektrik ihtiyacını ve çevre hassasiyetini göz önünde bulundurarak yatırımlarımız ve Ar-Ge faaliyetlerimiz ile sürdürülebilir dönüşümde öncü konumdayız. Geçtiğimiz yıl, kendi trafo üretim fabrikamızı kurarak ilk olarak bu anlamda da bütünsel çözümler üretmeyi hedefledik” dedi.

“Satış hacmimizi ve karlılığımızı olumlu etkileyecek”

Akbaş, trafo fabrikasına ilişkin şu bilgileri aktardı: “Yılda 2 bin adet trafo üretim kapasitesiyle faaliyet gösterecek olan fabrikamızda orta güç dağıtım trafoları ile yenilenebilir enerji santralleri özel trafolarının üretimini gerçekleştireceğiz. Ayrıca bu tesis ile dışarıdan temin edilen alçak gerilim dağıtım panolarının üretimi de başlattık. Böylece dışarıdan tedarik ettiğimiz dağıtım transformatörlerini ve gerilim dağıtım panolarını da kendi bünyemizde üreterek müşteri taleplerini tamamen kendi mühendislik ve ürünleriyle karşılama imkânına kavuşacağız. Bu da satış hacmimizi ve karlılığımızı olumlu yönde etkileyecektir.”

'50 milyon dolarlık yatırımla Balıkesir’de yeni fabrika kuracak'

Törende ayrıca yenilenebilir enerji projelerine özel tasarlanan elektrik teçhizat ve entegre çözüm üretim hatları için planlanan yeni fabrika yatırımının da temeli atıldı. Toplamda 40 bin metrekare alana kurulacak yeni fabrikanın toplam maliyetinin 50 milyon doları bulması öngörülüyor. Kademeli olarak 400 kişiye ek istihdam sağlaması öngörülen yeni fabrikada; kompakt orta gerilim transformatör merkezleri üretimi için kapasite artırımı, modernizasyonu ve e-house üretimi, orta gerilim anahtarlama ekipmanları silikon, epoksi ve EPDM üretimi gerçekleştirilecek.

Akbaş, gerçekleştirecekleri yeni fabrika yatırımına ilişkin şu bilgileri aktardı: “Birinci faz yatırımın büyüklüğünün 20 milyon doları bulması öngörülüyor. Toplam 40 bin metrekare alan üzerinde birinci faz yatırımı gerçekleştirilecek. Fabrikanın 2026 ilk çeyreğinde üretime başlamasını planlıyoruz. Söz konusu bu yatırım şirketimizin modernizasyonla birlikte üretim kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşıyor. Bu yatırımla birlikte kapasite artırımının yanı sıra şirket cirosunun da artacağı öngörülmekle birlikte, komponent imalatıyla birlikte ürün karlılıklarında da artış sağlanacaktır. Bu yatırımın hemen akabinde, ikinci faz yatırımın devam etmesi ve lityum-pil enerji depolama sistemlerini üreterek orta güç transformatörü üretimine kısa sürede geçmeyi hedefliyoruz.”

'Türkiye’nin enerji arz güvenliğine katkı sunuyoruz'

Öte yandan Türkiye’deki ilk yerli mobil trafo merkezi projesini 2015 yılında TEİAŞ ile hayata geçiren EKOS Electric, geçen yıl siparişini aldığı dört set 8 trailer 50MVA, 170kV mobil trafo merkezini tamamlayarak TEİAŞ yetkililerine teslim edecek. Teslimatı bu törenlere paralel gerçekleştireceklerini belirten Akbaş, “Mobil trafo merkezleri ile Türkiye’nin enerji arz güvenliğine katkıda bulunuyoruz. Enerji ihtiyacında zaman zaman hızlı artışlar yaşanabiliyor. Sabit merkezler kurabilmek ise uzun süreçler gerektiriyor. Özel platformlar üzerinde taşınabilir transformatör merkezlerimizle ihtiyaç olan her yere, her an enerjiyi götürebiliyoruz. EKOS Electric olarak TEİAŞ için ürettiğimiz mobil trafo merkezlerimiz, acil enerji ihtiyaçlarına hızla cevap verebiliyor. Karmaşık elektrik, mekanik ve otomasyon sistemlerinden oluşan mobil trafo merkezlerimiz ile afet ya da acil ihtiyaç anında enerji arz güvenliğinin sağlanmasına de destek olmaktan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.