TMA Türkiye-FOYDER zirvesi başlıyor!

Finans ve reel sektörün çözüm platformu TMA Türkiye I FOYDER ZİRVE 2025, 27 Kasım'da Halkbank Genel Müdürlüğü İstanbul Konferans Salonu’nda yapılacak.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan zirvenin amacı; reel sektör, finans sektörü, yapılandırma profesyonelleri ve hukukçular gibi farklı disiplinlerden ve sektörlerden profesyoneller ile günümüzün zorlu ekonomik koşullarında faaliyet gösteren şirketlerin karşılaştığı operasyonel ve finansal konuları 360 derecelik bir bakış açışı ile değerlendirmek olacak.

Bu çerçevede ekonominin omurgasını oluşturan Reel Sektör Paneli’nde operasyonel süreçlerin değerlendirilmesi ile başlayacak, Bankacılar Paneli'nde geleneksel finansal yeniden yapılandırma, Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulamaları ve önleyici yaklaşımlar ele alınacak, Hukukçular Paneli'nde hukuksal yöntemler konuşulacak ve en son Yapılandırma Profesyonelleri Paneli’nde danışmanlık süreçleri ve yöntemleri paylaşılacak.

Ana Sponsorluğunu Halkbank'ın üstlendiği TMA Türkiye I FOYDER ZİRVE 2025'in platin sponsorları arasında QNB, Servo Capital Advisors ve Say Hukuk Bürosu yer alıyor.

Altın Sponsorlar kategorisinde ise; Gelecek Varlık Yönetimi ve Arsan Varlık Yönetim&Arsan Faktoring gibi banka dışı finansal şirketleri; CFO Finansal Hizmetler, Trasta Danışmanlık ve Paradigma Global gibi finansal danışmanlık firmaları; Yağmur Hukuk & Danışmanlık ve MSB Partners Hukuk Ofisi gibi hukuk büroları; Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ve Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) gibi finansal teknoloji ve veri kuruluşları zirveye destek veriyor.

Perşembe günü İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleşecek olan TMA Türkiye I FOYDER ZİRVE 2025 için kayıtlar ve detaylı program bilgisi tma-turkey.org/zirve2025 adresinden takip edilebilir.