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SSB Başkanı Görgün: Milli teknolojimiz güçlü bir duruşun teminatıdır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Görgün, "Yerli ve milli üretim anlayışımızla şekillenen teknolojilerimiz; yalnızca sahada değil, masada da güçlü bir duruşun teminatıdır" dedi.

Haber Merkezi
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SSB Başkanı Görgün: Milli teknolojimiz güçlü bir duruşun teminatıdır
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, yerli ve milli üretim anlayışıyla şekillenen teknolojilerin; yalnızca sahada değil, masada da güçlü bir duruşun teminatı olduğunu belirtti. 

Görgün, NATO Zirvesi 2025'e ilişkin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, savunma sanayisinin kabiliyetlerini ve stratejik vizyonunu, en üst düzeyde temsil etmek üzere Lahey’de bulunduklarını ifade etti.

 "Geleceğe dair yürütülen temaslarda aktif rol alıyoruz"

Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi ve küresel sorumluluğunu, bu kritik platformda bir kez daha ortaya koyduklarını vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek görüşmelerde yer almak, ülkemizin geleceğine dair yürütülen temaslarda aktif rol almak bizim için büyük bir onur.

Yerli ve milli üretim anlayışımızla şekillenen teknolojilerimiz; yalnızca sahada değil, masada da güçlü bir duruşun teminatıdır. Bu zirve kapsamında gerçekleştireceğimiz temaslarda, savunma sanayiimizin etkinliğini daha da artırmak için çalışacağız.

"Yeni işbirlikleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"

Zirve kapsamında, NATO üyeleriyle ortak projeler, yeni iş birlikleri ve stratejik yaklaşımlar çerçevesinde verimli görüşmeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Zirvenin, ülkemiz ve müttefiklerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

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