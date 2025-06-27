40 yıllık efsane sona erdi! Windows’un 'mavi ekranı' tarihe karışıyor

Microsoft, efsanevi mavi ekranını siyah arka planla değiştiriyor. Microsoft, bu sadeleştirilmiş kullanıcı arayüzünün bu yaz sonuna doğru Windows 11’in 24H2 sürümüne sahip tüm cihazlarda sunulacağını duyurdu.

40 yılı aşkın süredir kullanılıyordu

Neredeyse her Windows kullanıcısının hayatında en az bir kez karşılaştığı 'Mavi Ölüm Ekranı' (Blue Screen of Death), 40 yılı aşkın süredir alışıldık mavi arka planıyla biliniyordu. Ancak bu ünlü hata ekranı artık siyah bir arka planla karşımıza çıkacak.

CrowdStrike olayının ardından yapılan çalışmalar sonrasında geldi

Microsoft’un bu kararı, geçtiğimiz yıl milyonlarca Windows cihazının çökmesine neden olan CrowdStrike olayının ardından, işletim sisteminin dayanıklılığını artırmaya yönelik daha geniş kapsamlı bir çabanın parçası olarak geliyor.

Şirket, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Beklenmedik yeniden başlatmalarla başa çıkmak ve daha hızlı toparlanmak artık her zamankinden daha kolay" ifadelerine yer verdi.

Yeniden başlatma sadeleşiyor

Bu kapsamda Microsoft, kullanıcıların 'beklenmedik yeniden başlatma' anlarında karşılaştığı deneyimi sadeleştirmeye çalışıyor. Bunun bir parçası olarak da, meşhur hata ekranı yeniden tasarlanıyor.

Mesaj kısaltıldı, 'üzgün yüz' kaldırıldı

Yeni 'ölüm ekranı' artık mavi yerine siyah bir arka planla gösterilecek. Mesaj metni kısaltıldı ve daha önce ekranda görülen 'üzgün yüz emojisi' kaldırıldı. Bunun yerine, yeniden başlatma işleminin yüzde kaçının tamamlandığını gösteren bir ilerleme yüzdesi eklendi.

Yaz döneminde kullanıcılarla buluşacak

Microsoft, bu sadeleştirilmiş kullanıcı arayüzünün bu yaz sonuna doğru Windows 11’in 24H2 sürümüne sahip tüm cihazlarda sunulacağını duyurdu.

'Hızlı sistem kurtarma' geliyor

Ayrıca, bilgisayarın yeniden başlatılamadığı durumlar için 'hızlı sistem kurtarma' (quick machine recovery) adını verdiği yeni bir mekanizma da duyuruldu. Şirket, bu özelliğin yaygın bir sistem arızasında özellikle faydalı olacağını belirtiyor. Zira Microsoft, bu mekanizma sayesinde belirli çözümleri geniş çapta dağıtıp otomatik düzeltmeler uygulayabilecek ve karmaşık BT müdahalelerine gerek kalmayacak.

Hızlı sistem kurtarma özelliğinin de bu yaz Windows 11 kullanıcıları için genel kullanıma sunulacağı, yıl sonuna kadar ise ek özelliklerle genişletileceği açıklandı.