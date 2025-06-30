Samsun’da dijital durak dönemi başlıyor

Büyükşehir Belediyesince vatandaşların konforu, güvenliği ve bilgilendirilmesini artırmak adına geliştirilen dijital durak projesi kapsamında ilk durağın kurulumu yapıldı. İlk örnek durak uygulamasının ardından, şehrin ana güzergahlarındaki 152 noktada dijital duraklar temmuz ayı içerisinde yapılmaya başlanarak yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Yeni nesil dijital duraklarda; LED bilgi ekranı ile otobüs hat bilgileri, sefer saatleri ve duyurular anlık olarak paylaşılacak. Sesli anons sistemi sayesinde görme engelli vatandaşlar için erişilebilirlik de artırılmış durumda. Yeni duraklarda USB şarj üniteleri ile mobil cihazlar da şarj edilebilmekte.

Uygulama hakkında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Samsun’un ulaşım altyapısını kuvvetlendirmek, hemşerilerimizin daha konforlu ulaşım hizmetlerinden faydalanmaları için çalışıyoruz. Bu kapsamda şehrimizde dijital durak dönemine geçiş yapıyor olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Yılsonuna kadar duraklarımızın montajını yapacağız. Yeni nesil dijital duraklarımızda otobüs hat bilgileri, sefer saatleri ve duyurular anlık olarak paylaşılıyor olacak” dedi.