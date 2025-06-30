“Yapay Zekâ’dan Yapan Zekâ’ya” Dijital Dönüşüm Zirvesi Ankara’da gerçekleşti

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Zirvenin açılışında konuşan ODS Consulting Group Kurucusu ve CEO’su Onur Seçkin, "Teknoloji artık bir araç değil, bir anlam üretim mekanizması. Yapay zekâ hızlı karar verir ama yapan zekâ doğru karar verir" dedi.

Dijitalleşme sürecinde Türkiye’nin teknolojiyi takip eden değil, üreten bir ülke olması gerektiğinin altını çizen Seçkin, gerçekleştirilen zirvenin bu vizyonun bir parçası şeklinde önemli bir kilometre taşı niteliğinde olduğunu anlattı.

Katılımcılar dijital dönüşümün somut örnekleriyle buluştu

Etkinlik boyunca SAP Business One ile dijital başarı hikâyeleri, Microsoft Copilot’un sunduğu yeni iş modelleri, ODS Consulting Group'un geliştirdiği ITAI ve HibeAI gibi yerli yapay zekâ girişimlerinin demoları ile katılımcılar dijital dönüşümün somut örnekleriyle buluştu. Özellikle ihracatta yapay zekâ destekli müşteri bulma süreçleri (ITAI) ve KOBİ’ler için akıllı hibe yönetimi (HibeAI) çözümleri aktarıldı.

Yapay zeka üzerine çeşitli başlıklarda sunum gerçekleştirildi

Panel oturumlarında; Tigin Capital kurucu ortağı Erkan Kilimci yapay zekânın reel sektöre etkisini, Efe Akman sektör bazlı yapay zekâ çözümlerini, Dr. Emrah Ahi ihracat alanında dijital devrimi, ODS Investor CEO'su Cenk Güngör ise teşvik teknolojilerini anlattı. Ayrıca PKF Türkiye'den Dr. Abdülkadir Şahin ve Translink Finance'dan Efsane Çam'ın dijitalleşmenin yatırımcılar açısından önemi, halka arz süreçlerine etkisi ve sürdürülebilirlik temelli kurumsal yönetişim konularında bir sunum gerçekleştirdiler.