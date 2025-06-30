İzmir, yangınlarla mücadele ediyor

İZMİR / EKONOMİ

İzmir’de son bir haftada Dikili, Seferihisar, Aliağa, Foça, Bornova, Buca, Kemalpaşa ve Çiğli’de meydana gelen yangınlar büyük zarara neden oldu. Seferihisar’daki yangında 20 ev ve bir otomobil küle döndü.

Aşırı sıcak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayılan yangınlar pek çok ilçede yerleşim yerlerini de tehdit eder boyuta ulaştı. Bazı bölgelerde evler tahliye edilirken, İzmir itfaiyesinin yoğun çabaları yanında çevre illerden gelen itfaiye ekipleri de yangınlara müdahale ettiler. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, emniyet, jandarma ve tüm arama kurtarma ekipleri de sahada görev aldılar.

Önceki gün Seferihisar Orhanlı ile Menderes Kuyucak arasında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Kavakdere ve Payamlı bölgesine ulaştı. Ardından Seferihisar’ın Ürkmez Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve Fevziçakmak Mahallesi’ni tehdit etmeye başladı. Aynı anda Seferihisar Doğanbey Mahallesi’nde de etkili olan yangın, Banksis Sitesi, Ömür Sitesi gibi yerleşim alanlarında zarara neden oldu. Akşam saatlerinde Aliağa Çakmaklı’da, Kınık Kaplan ve Bergama Yukarıbey bölgelerinde çıkan yangınlara da eş zamanlı olarak müdahaleler yapıldı. Buca 6. Sanayi Bölgesi’nde başlayan yangın, sanayi tesisleri ve iş yerlerine yakınlığı nedeniyle büyük risk oluşturdu. Ekipler 15 arazöz ve çok sayıda su tankerinin müdahalesiyle yangını kontrol altına aldı. İzmir’de son 24 saat içinde 9’u büyük orman yangını olmak üzere 195 yangın meydana geldi.

“Daha etkili metotlar bulmak lazım”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Seferihisar Doğanbey’de yerleşim yerlerini saran yangını kontrol altına aldı. Bölgede inceleme yaparak bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, çok sayıda yerleşim yerinin güvence altına alınmasına karşın 20 evin yandığını açıkladı. Sahada çalışan tüm ekiplerin mücadelesiyle birçok evin yangından korunduğunu ifade eden Başkan Tugay, “Daha etkili söndürmeler için metotlar bulmak lazım. Zorlu hava şartlarında havadan çalışan araçlara ihtiyaç var. Böyle büyük yangınlara daha fazla hazır olmamız lazım” dedi. İzmir itfaiyesi, orman ekipleri ve çevre illerden gelen destek ekiplerinin çabalarıyla daha büyük bir felaketin önlendiğini söyleyen Tugay “Hiçbir zaman haklarını ödeyemeyeceğiz” dedi.