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Elon Musk değişikliği duyurdu! X yeni reklam fiyatlandırma modeline geçiyor

Milyarder iş insanı Elon Musk sahibi olduğu sosyal medya şirketi X için yeni değişikliği duyurdu. Artık X platformu yeni reklam fiyatlandırma modeline geçiyor.

Haber Merkezi
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Elon Musk değişikliği duyurdu! X yeni reklam fiyatlandırma modeline geçiyor
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Elon Musk, X’in reklam gelirlerini satın alma öncesi seviyelere geri döndürme çabalarının bir parçası olarak platformun gelir stratejisinde önemli bir değişikliğe gideceğini duyurdu.

Artık X reklamları dikey boyuta göre ücretlendirilecek

Milyarder iş insanı Musk, X üzerinden yaptığı duyuruda, “X, reklamları dikey boyuta göre ücretlendirmeye geçiyor. Böylece tüm ekranı kaplayan bir reklam, ekranın 1/4’ünü kaplayan bir reklamdan daha pahalıya mal olacak. Aksi takdirde, kullanıcı deneyimini bozan dev reklamlar oluşturma teşviki ortaya çıkacaktır” dedi.

X para transferi lisansları aldı  

Bu fiyatlandırma düzenlemesi, X’in Musk’ın liderliğinde daha geniş çaplı bir “her şey uygulaması”na dönüşümünün devam ettiği bir dönemde geliyor. Platform yakın zamanda 40 eyalet ve Washington D.C.’de para transferi lisansları aldı ve yakında piyasaya sürülecek X Money hizmetiyle finansal hizmet şirketleriyle rekabet etmeye hazırlanıyor.

Şirket reklam verenlerle ilişkilerde zorluklarla karşılaşıyor

X CEO’su Linda Yaccarino, platformun 44 milyar dolarlık satın alımının ardından reklam gelirlerini 2022 seviyelerine geri döndürmek için Musk’la birlikte çalışıyor. Emarketer verilerine göre X’in geliri bu yıl 1,9 milyar dolardan 2,3 milyar dolara yükselecek ancak şirket reklam verenlerle ilişkilerde zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor.

 Kullanıcı deneyimi endişeleri var

Yeni reklam fiyatlandırma modeli, kullanıcı deneyimi endişelerini giderirken potansiyel olarak gelir akışlarını da etkileyecek. Büyük markalar, Musk’ın Sorumlu Medya için Küresel İttifak’a karşı açtığı “yasa dışı boykot” suçlamasıyla antitröst davasının ardından X’te reklam vermeye yeniden başladı.

Denge kurma stratejisinin bir parçası

2025’in başlarında X’teki ABD reklam harcamalarında yüzde 2'lik düşüş yaşanmasına rağmen, WPP ve Omnicom gibi büyük reklam ajansları platformla yıllık harcama hedefleri belirlemeyi kabul etti. Reklam değişiklikleri, X’in sosyal medyanın ötesine geçerek kapsamlı finansal hizmetlere genişlerken kullanıcı deneyimi ile gelir elde etme arasında denge kurma stratejisini yansıtıyor.

Musk’ın xAI’ı yakın zamanda X’i, birleşik varlığı 80 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın aldı. Bu birleşme, yapay zekâ yeteneklerini ve reklam hedeflemesini geliştirmek için her iki platformdaki veri ve yetenekleri bir araya getiriyor.

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