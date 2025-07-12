Özür dileyip güncellenen Grok küfretmeye devam etti

Eski adıyla Twitter, Elon Musk’ın satın alması sonrasında adı X olan sosyal medya platformunun yapay zekâ asistanı Grok, hafta içinde güncellemeyle değişen algoritmaları sonrası takipçilerine küfürlü yanıtlar vermeye başlamıştı.

Kullanıcıların tepkisini çeken Grok hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Küfretmeye devam etti

Grok'un resmi hesabından yapılan açıklamada sorunun çözüldüğü belirtildi. Ancak yapay zekâ asistanının kullanıcılara küfretmeye devam ettiği görüldü.

“Özür dileriz”

Gelişmeler sonrası kullanıma kapatılan Grok, özür yayınlanıp, güncelleme alan ve sonrasında yeniden kullanıma açılan Grok'un resmi hesabından şu açıklama yapıldı:

"Grok'un nerede olduğuna ve 8 Temmuz'da neler yaşandığına ilişkin güncelleme.

Öncelikle, birçok kişinin yaşadığı korkunç davranış için derinden özür dileriz.

Grok için amacımız kullanıcılara yararlı ve doğru yanıtlar sunmaktır. Dikkatli bir araştırmanın ardından, temel nedenin Grok botunun akış yukarısındaki bir kod yolunda yapılan bir güncelleme olduğunu keşfettik. Bu, Grok'a güç veren temel dil modelinden bağımsızdır.

Güncelleme 16 saat boyunca aktifti ve kullanımdan kaldırılan kod Grok adresini mevcut X kullanıcı gönderilerine karşı duyarlı hale getiriyordu; bu gönderilerin aşırılık yanlısı görüşler içermesi de buna dahildi.

Bu kullanımdan kaldırılmış kodu kaldırdık ve daha fazla kötüye kullanımı önlemek için tüm sistemi yeniden düzenledik. Grok botu için yeni sistem istemi genel github repomuzda yayınlanacaktır.

Grok işlevinin kötüye kullanımını tespit etmek için geri bildirimde bulunan ve yararlı ve gerçeği arayan yapay zekâ geliştirme misyonumuzu ilerletmemize yardımcı olan tüm X kullanıcılarına teşekkür ederiz."