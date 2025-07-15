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Nvidia Çin'e yapay zekâ çipi satışına devam edecek

ABD’nin ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çin’e yapay zekâ çipi satışını durduran Nvidia, H20 çiplerinin sevkiyatına yeniden başlamaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi
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Nvidia Çin'e yapay zekâ çipi satışına devam edecek
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Nvidia, H20 yapay zekâ çipinin Çin'e satışını yeniden başlatmayı planladığını duyurdu.

Bu hamle, Çin ordusunun gelişmiş yapay zekâ teknolojileri edinmesini engellemeyi amaçlayan ABD ihracat kontrollerinden kaynaklanan aylarca süren yasağın ardından geldi. Daha önce kısıtlamaların 15 milyar dolarlık gelire mal olabileceği uyarısında bulunan Nvidia, ABD hükümetine başvuruda bulunduğunu ve lisansların yakında onaylanmasını beklediğini söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada, "ABD hükümeti Nvidia'ya lisansların verileceği konusunda güvence verdi ve Nvidia teslimatlara yakında başlamayı umuyor" denildi.

Pekin'de bir tedarik zinciri fuarına katılan Huang, Çin'in önemini vurgulayarak Çin'i "devasa, dinamik ve son derece yenilikçi" olarak nitelendirdi. Çin geçen yıl Nvidia'nın gelirlerinin 17 milyar dolarını, toplam satışların ise %13'ünü oluşturdu.

Nvidia ayrıca Çin için özel olarak tasarlanmış, ABD kurallarına uygun ve akıllı fabrika ve lojistik uygulamalarını hedefleyen yeni bir RTX Pro GPU'yu da tanıttı. Bu gelişme, aralarında Huawei'nin de bulunduğu Çinli firmaların yerli GPU üretimini artırmasıyla birlikte gerçekleşti.

Belirsizlikler devam etse de ABD-Çin arasındaki teknoloji geriliminin hafiflediğine işaret eden gelişmelerle Nvidia nisan ayındaki yasağın ardından 5,5 milyar dolarlık H20 envanterini silmişti. Şirket, Çinli kuruluşlarla olan bağları nedeniyle ABD'li kanun yapıcıların incelemesiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

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