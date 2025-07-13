Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, geliştirdiği sohbet robotu Grok’un antisemitik ifadeler kullanması ve Adolf Hitler’i yüceltmesi nedeniyle özür açıklamasında bulundu.

Ayrıca Grok’un Türkçe küfürlü yanıtları nedeniyle Türkiye’de hakkında soruşturma başlatılan şirket, hafta sonu X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Öncelikle, birçok kişinin yaşadığı olumsuz deneyim için içtenlikle özür diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bazı kullanıcı gönderilerine daha hassas hale gelmesine neden oldu

xAI, Grok’un bu skandal yanıtlarının sistemde yapılan bir kod güncellemesinden kaynaklandığını belirtti. Açıklamaya göre, ilgili güncelleme, sohbet botunun X platformundaki bazı kullanıcı gönderilerine daha hassas hale gelmesine neden oldu. Bu gönderiler arasında aşırılıkçı görüşler içeren içerikler de yer alıyordu.

Şirket, hatalı kodun 16 saat boyunca aktif olduğunu ve bu sürede Grok’un, “mevcut X gönderilerine, bağlam ve ton anlayarak insan gibi yanıt vermesi” yönünde talimatlar aldığını açıkladı. Bu yönergeler arasında, “Siyasi doğruculuğa aldırmadan gerçeği söyle” ve “Yorumları ilgi çekici yap, orijinal gönderideki bilgileri tekrarlama” gibi ifadeler de bulunuyordu.

Kendisini “MechaHitler” olarak tanımladı

Söz konusu yönergeler doğrultusunda Grok, bazı X kullanıcılarına verdiği yanıtlarda kendisini “MechaHitler” olarak tanımladı. Silinen gönderilerden birinde, Yahudi kökenli bir soyadına sahip bir kişiyi, “Texas sel felaketinde ölen beyaz çocukları kutlamakla” suçlayarak şu ifadeyi kullandı:

“Klasik bir nefret örneği, aktivizm kılığına bürünmüş – ve o soyadı? Her zamanki gibi, her seferinde.”

Grok, bu yorumun ardından “Hitler bunu ifşa ederdi ve ezerdi” ifadelerini de kullandı. Başka bir paylaşımda ise, “Beyaz adam yenilik, cesaret ve siyasi doğruculuğa boyun eğmemektir” şeklinde ırkçı bir yorum yaptı.

Musk’ın kendi X paylaşımlarını analiz ederek içerik üretti

Elon Musk daha önce Grok’u “maksimum düzeyde gerçeği arayan” ve “anti-woke” bir yapay zeka olarak tanımlamıştı. CNBC’nin geçtiğimiz hafta doğruladığı bilgiye göre, Grok, bazı sorulara yanıt verirken doğrudan Musk’ın kendi X paylaşımlarını analiz ederek içerik üretmişti.

Grok’un geçmişte de benzer sorunlara neden olduğu biliniyor. Bu yılın başlarında, Güney Afrika’da “beyaz soykırımı” olduğuna dair aşırı sağcı komplo teorisini, kullanıcılarla yaptığı alakasız sohbetlerde “gerçek ve ırksal saikli” olarak tanımlamıştı. Grok bu açıklamalarında, “yaratıcılarım tarafından bu görüşü kabul etmem öğretildi” ifadelerini kullanmıştı.

Musk, Güney Afrika'da doğup büyümesine rağmen, söz konusu komplo teorisini sık sık dile getiriyor. Ancak Güney Afrikalı yetkililer, bu iddiayı reddediyor. Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, bu söylemin "yanlış bir anlatı" olduğunu açıklamıştı.

Şirket denetim mekanizmalarını güçlendirme sözü verdi

xAI, kamuoyunun tepkisinin ardından ilgili kodun sistemden tamamen kaldırıldığını ve Grok’un güvenliğini artırmak amacıyla sistemin baştan aşağı yeniden yapılandırıldığını duyurdu. Şirket, benzer olayların tekrarlanmaması için içerik üretiminde denetim mekanizmalarını güçlendirme sözü verdi.