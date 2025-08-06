Siber Güvenlik Uzmanı Emrah Güçlü: “Siber güvenlik ve doğru dijital yatırımlar, kurumsallaşmanın en kritik adımı”  

EMRAH GÜÇLÜ

SİBER GÜVENLİK UZMANI

KVKK uyumu ve güçlü siber güvenlik altyapısı artık sadece bir zorunluluk değil; verimliliği artıran, kurumsal güveni güçlendiren bir yatırım. Türkiye’de işletmelerin dijital dönüşüm yatırımları her geçen yıl büyüyor. Ancak bu yatırımlar, güvenlik ve yasal uyumluluk olmadan sürdürülebilir değil. KVKK uyumu yalnızca cezai yaptırımlardan kaçınmak için değil, şirketlerin kurumsal yapısını güçlendirmek ve dijital geleceğini güvence altına almak için temel bir unsur.



Cezalar ve denetimler artışta

2024 yılı boyunca Türkiye genelinde KVKK ihlalleri nedeniyle uygulanan toplam para cezaları 550 milyon TL’yi aştı. İhlal bildirimi yapmayan, VERBİS kaydını güncellemeyen veya teknik tedbirleri almayan işletmeler, 200 bin TL’den 13 milyon TL’ye kadar idari para cezalarıyla karşı karşıya kaldı. 2025 itibarıyla KVKK denetimleri saha kontrollerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Sistem altyapısı, erişim logları, yedekleme süreçleri ve veri güvenliği tedbirleri, periyodik olarak yerinde inceleniyor. Bu denetimler yalnızca büyük ölçekli şirketleri değil, KOBİ’leri de hedefliyor. Uyum süreçlerini tamamlamayan işletmeler için denetimler artık masa başında değil, doğrudan sahada gerçekleşiyor. Bu da şirketlerin acil aksiyon alması gerektiği anlamına geliyor.



Teknik tedbirler: Riskten korunmanın ötesinde verimlilik sağlıyor

Modern siber güvenlik çözümleri şirketlerin yalnızca saldırılara karşı korunmasını değil, süreçlerini daha verimli hale getirmesini de sağlıyor. Düzenli sızma testleri, erişim yönetimi, yedekleme otomasyonu, güvenlik duvarları ve SOC merkezleri sayesinde işletmeler hem güvenliği artırıyor hem de üretim ve hizmet sürekliliğini garanti altına alıyor. Dijital altyapıya yapılan yatırım güvenlik mekanizmalarıyla desteklenmezse, kısa sürede riskli hale gelir. Ancak güvenliği merkeze alan bir altyapı, şirketi krizlerden koruduğu gibi operasyonel verimliliği de artırır.



Kurumsallaşma sürecinin temel unsuru: Güvenlik kültürü

Teknik çözümler kadar şirketlerde güvenlik kültürünün oluşturulması da kritik. En güçlü yazılım bile, farkındalık eksikliği olan bir personelin hatasıyla etkisiz hale gelebilir. Bu nedenle şirketlerin sadece teknolojiye değil, eğitim ve süreç yönetimine de yatırım yapması şarttır.



Doğru partner, doğru yatırım, doğru gelecek

Yanlış teknoloji tercihleri, uzun vadede ciddi maliyetlere yol açabiliyor. Şirketlerin bu süreçte uzman danışmanlık desteği alması hayati öneme sahip. Ucuz çözümlerle kritik verilerinizi korumaya çalışmak, sağlam temel atmadan bina yapmaya benzer. Doğru teknoloji partneriyle kurulan güvenli sistemler, yalnızca yasal uyumu değil, şirketin sürdürülebilir büyümesini de garanti eder.



Güvenliği önceleyen işletmeler yarını kazanacak

Çağımız teknolojiyi yalnızca kullananların değil, güvenle yönetenlerin çağı. Dijital yatırımlarınız, güvenlik seviyeniz kadar değer taşır. KVKK uyumu ve güçlü teknik tedbirler, yalnızca cezai riskten korunma değil, kurumsal başarı için zorunlu bir strateji haline geldi.