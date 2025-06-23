  1. Ekonomim
  2. Otomotiv
  3. Tesla’nın sürücüsüz devrimi başladı: Cybercab robotaksiler yollarda
Takip Et

Tesla’nın sürücüsüz devrimi başladı: Cybercab robotaksiler yollarda

Tesla, uzun süredir beklenen sürücüsüz taksi hizmeti Cybercab’ı Teksas’ın Austin kentinde başlattı! Elon Musk, robotaksilerin şehrin sokaklarında yolcu taşımaya başladığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tesla’nın sürücüsüz devrimi başladı: Cybercab robotaksiler yollarda
Takip Et

ABD'li iş insanı Elon Musk’ın çığır açan projesi hayat buldu. Tesla’nın Cybercab robotaksileri, Austin’de sürücüsüz yolculuklara başladı. 

Musk’ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu otomobil şirketi Tesla, uzun süredir beklenen sürücüsüz taksi uygulamasını devreye aldı. 

Elon Musk duyurdu

Musk, X hesabından yaptığı paylaşımında, dünyada merakla beklenen ve "robotaksi" olarak da adlandırılan Cybercab’ların kullanımının Teksas’ın Austin kentinde başlatıldığını belirtti.

 Sürücüsüz taksiler artık yollarda

Musk’ın paylaşımında, direksiyonda sürücünün olmadığı ve yolcu koltuğunda bir kişinin olduğu araçların Austin’de yollarda olduğu görüldü.

“Robot taksilerin” 4,20 dolarlık sabit bir ücret karşılığında yolcu taşıyacağını belirten Musk, Tesla'nın lansman boyunca güvenlik konusunda “süper paranoyak” olacağını kaydetti.

Güvenli bölgelerde çalışacak

Tesla, “güvenlik gözlemcisi” olarak yolcularla birlikte yaklaşık 10 araç kullanmayı planlıyor. Bu kişilerin araçlar üzerinde ne kadar kontrol sahibi olacakları ise belirsizliğini koruyor. 

Tesla Model Y araçları yalnızca Tesla'nın özellikle güvenli olduğunu düşündüğü alanlarda çalışacak. Araçlar, kötü hava koşullarından ve zorlu kavşaklardan kaçınacak ve 18 yaşın altındaki yolcuları taşımayacak.

 Polis ve acil müdahale ekipleri bilgilendirilecek

Teksas hükümeti 20 Haziran’da, 1 Eylül’de yürürlüğe girecek ve otonom araçlara yönelik yeni düzenlemeler yayınlamıştı. Yasa, artık otonom araç operatörlerinin kamuya açık yollarda insan sürücü olmadan çalışmadan önce izin almalarını gerektiriyor. Ayrıca yetkililere, sürücüsüz bir aracın halk için tehlike oluşturduğuna inanmaları halinde izinleri iptal etme yetkisi veriyor. Ayrıca düzenleme, şirketlerin acil durumlarda polis ve acil müdahale ekiplerinin sürücüsüz araçla nasıl başa çıkabilecekleri konusunda bilgi vermelerini gerektiriyor.

 8 kamerayla çevresini algılıyor

Söz konusu araçlar, Tesla’nın “Full Self-Driving” (FSD) yazılımıyla çalışıyor ve en az 8 kamerayla çevresini algılayarak otonom sürüş sağlıyor.

Çin’den mikro drone devrimi: Sivrisinek kadar küçük, savaşta etkisi büyükÇin’den mikro drone devrimi: Sivrisinek kadar küçük, savaşta etkisi büyükSavunma Sanayi
Reklam Kurulu affetmedi! Elektrikli otomobil reklamlarına rekor cezaReklam Kurulu affetmedi! Elektrikli otomobil reklamlarına rekor cezaEkonomi
Şu ana kadar üretilmiş en güvenilir ve en sorunlu otomobiller! Toplam 14 model listedeŞu ana kadar üretilmiş en güvenilir ve en sorunlu otomobiller! Toplam 14 model listedeOtomotiv
Otomotiv
Renault’dan Pinault’ya; Avrupa otomotivinin sessiz krizi
Renault’dan Pinault’ya; Avrupa otomotivinin sessiz krizi
Otomotiv devi 2 modelini rafa kaldırdı! Yeni dönem başlıyor
Otomotiv devi 2 modelini rafa kaldırdı! Yeni dönem başlıyor
Zamlar geliyor: Otomobil şirketlerinde Trump tarifeleri baskısı!
Zamlar geliyor: Otomobil şirketlerinde Trump tarifeleri baskısı!
Otomotivde ihracatın şampiyonları ödüllendirildi
Otomotivde ihracatın şampiyonları ödüllendirildi
Otomotiv sektörünün geleceği Bursa’da konuşuldu
Otomotiv sektörünün geleceği Bursa’da konuşuldu
BYD SEAL U, ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ ödülünü kaptı! 40 rakibine fark attı
BYD SEAL U, ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ ödülünü kaptı! 40 rakibine fark attı
Reklam Kurulu affetmedi! Elektrikli otomobil reklamlarına rekor ceza

Otomobil Haberleri

Reklam Kurulu affetmedi! Elektrikli otomobil reklamlarına rekor ceza
Otomotiv devi 2 modelini rafa kaldırdı! Yeni dönem başlıyor

Otomotiv Haberleri

Otomotiv devi 2 modelini rafa kaldırdı! Yeni dönem başlıyor
Bu konularda ilginizi çekebilir
otomobil otomotiv