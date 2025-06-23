  1. Ekonomim
  2. Savunma Sanayi
  3. Çin’den mikro drone devrimi: Sivrisinek kadar küçük, savaşta etkisi büyük
Takip Et

Çin’den mikro drone devrimi: Sivrisinek kadar küçük, savaşta etkisi büyük

Çin’in Ulusal Savunma Teknolojileri Üniversitesi, sivrisinek boyutunda insansız hava aracı geliştirdi. Saç teli inceliğindeki bacakları ve yaprak benzeri kanatlarıyla bu biyonik drone, gizli keşif ve özel görevler için tasarlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin’den mikro drone devrimi: Sivrisinek kadar küçük, savaşta etkisi büyük
Takip Et

Çinli araştırmacılar, savaş alanlarında devrim yaratacak ‘sivrisinek drone’unu tanıttı. Gözle zor görülen bu minyatür İHA, gizli operasyonlarda etkisi ile dikkat çekiyor.

Çin’in minyatür silahı

Çin'de keşif ve özel görevlerde kullanılabilecek sivrisinek boyutunda insansız hava aracı geliştirdi. Saç teli inceliğinde üç adet ayağı bulunan, incecik gövdesine iliştirilmiş yaprak benzeri yapıdaki kanatlarıyla havalanan 'sivrisinek drone'ların üretimi oldukça güç.

Sivrisinek drone keşif görevinde

South China Morning Post gazetesinin haberine göre; minyatür insansız hava aracının keşif ve muharebe görevlerinde kullanılabileceği ifade ediliyor.

Çin Merkezi Televizyonu’nun askeri kanalında hafta sonu yayınlanan programda araştırmacılar, insansı makinelerden gözle görmenin güç olduğu minim drone’lara kadar muhtelif tipte robotları sergiledi.

Savaş alanındaki etkisiyle dikkat çekiyor

Ulusal Savunma Teknolojileri Üniversitesi öğrencisi Liang Hexiang, “Elimde sivrisinek benzeri bir robot var. Bunun gibi minyatür biyonik robotlar, savaş alanında bilgi keşif ve özel görevler için özellikle uygundur” ifadelerini kullanıyor.

Videoda insansız hava aracı şöyle görünüyor:

“Çubuk şeklindeki drone gövdesinin yanlarına yaprak benzeri yapıya sahip iki küçük kanat ve üç adet saç teli inceliğinde ‘ayak’ takılmış.”

Üretimi çok güç

Küçük boyutları nedeniyle bu yeni tip drone'ların üretimi oldukça güç. Çünkü sensörler, güç cihazları, kontrol devreleri ve diğer unsurlar çok küçük bir alana sığdırılmak durumunda.

Bu, mikroskobik cihazların mühendisliği, malzeme bilimi ve biyonik gibi çeşitli disiplinler arasında işbirliği gerektiriyor.

ASELSAN, BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksine zirveden girdiASELSAN, BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksine zirveden girdiEkonomi
ABD, İran’daki Fordo Nükleer Tesisi’ni böyle vurmuş: İşte 37 saatlik operasyonun detaylarıABD, İran’daki Fordo Nükleer Tesisi’ni böyle vurmuş: İşte 37 saatlik operasyonun detaylarıDünya
Savunma Sanayi
Bakanı Kacır duyurdu: F-16 EDPOD Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi
Bakanı Kacır duyurdu: F-16 EDPOD Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi
Türkiye'nin envanterinde hangi savaş uçakları var?
Türkiye'nin envanterinde hangi savaş uçakları var?
Çelik Kubbe, Siper ve Kaan... Türkiye'nin hava savunması ne durumda?
Çelik Kubbe, Siper ve Kaan... Türkiye'nin hava savunması ne durumda?
Milli Çelik Kubbe’den göz kamaştıran atılım! Yeteneklerine bir yenisini ekledi
Milli Çelik Kubbe’den göz kamaştıran atılım! Yeteneklerine bir yenisini ekledi
Bakan Kacır: Baykar-Leonardo ortaklığı, Türkiye ve İtalya'nın geleceğine katkı sağlayacak
Bakan Kacır: Baykar-Leonardo ortaklığı, Türkiye ve İtalya'nın geleceğine katkı sağlayacak
ROKETSAN küresel oyuncu oldu: Türkiye füzelerde dünyaya meydan okuyor
ROKETSAN küresel oyuncu oldu: Türkiye füzelerde dünyaya meydan okuyor
EKOS Electric, enerji depolama alanında Çinli batarya devi CALB ile stratejik iş birliğine imza attı

Çin Haberleri

EKOS Electric, enerji depolama alanında Çinli batarya devi CALB ile stratejik iş birliğine imza attı
Bu konularda ilginizi çekebilir
çin