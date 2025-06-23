Çin’den mikro drone devrimi: Sivrisinek kadar küçük, savaşta etkisi büyük

Çinli araştırmacılar, savaş alanlarında devrim yaratacak ‘sivrisinek drone’unu tanıttı. Gözle zor görülen bu minyatür İHA, gizli operasyonlarda etkisi ile dikkat çekiyor.

Çin’in minyatür silahı

Çin'de keşif ve özel görevlerde kullanılabilecek sivrisinek boyutunda insansız hava aracı geliştirdi. Saç teli inceliğinde üç adet ayağı bulunan, incecik gövdesine iliştirilmiş yaprak benzeri yapıdaki kanatlarıyla havalanan 'sivrisinek drone'ların üretimi oldukça güç.

Sivrisinek drone keşif görevinde

South China Morning Post gazetesinin haberine göre; minyatür insansız hava aracının keşif ve muharebe görevlerinde kullanılabileceği ifade ediliyor.

Çin Merkezi Televizyonu’nun askeri kanalında hafta sonu yayınlanan programda araştırmacılar, insansı makinelerden gözle görmenin güç olduğu minim drone’lara kadar muhtelif tipte robotları sergiledi.

Savaş alanındaki etkisiyle dikkat çekiyor

Ulusal Savunma Teknolojileri Üniversitesi öğrencisi Liang Hexiang, “Elimde sivrisinek benzeri bir robot var. Bunun gibi minyatür biyonik robotlar, savaş alanında bilgi keşif ve özel görevler için özellikle uygundur” ifadelerini kullanıyor.

Videoda insansız hava aracı şöyle görünüyor:

“Çubuk şeklindeki drone gövdesinin yanlarına yaprak benzeri yapıya sahip iki küçük kanat ve üç adet saç teli inceliğinde ‘ayak’ takılmış.”

Üretimi çok güç

Küçük boyutları nedeniyle bu yeni tip drone'ların üretimi oldukça güç. Çünkü sensörler, güç cihazları, kontrol devreleri ve diğer unsurlar çok küçük bir alana sığdırılmak durumunda.

Bu, mikroskobik cihazların mühendisliği, malzeme bilimi ve biyonik gibi çeşitli disiplinler arasında işbirliği gerektiriyor.