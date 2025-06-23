ASELSAN, BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksine zirveden girdi

ANKARA (EKONOMİ) – ASELSAN’dan yapılan yazılı açıklamada, tüm alanlarda A+ notuyla Borsa İstanbul (BİST) tarafından oluşturulan ve sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayan şirketlerin yer aldığı BİST Sürdürülebilirlik Endeksine ilk sıradan girdiği duyuruldu.

Yazılı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol, şirket olarak sürdürülebilirliği iş yapma biçimlerinin odak noktasında gördüklerini vurgulayarak, “Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı sadece kendi faaliyetlerimize sağladığımız katkı ile sınırlı görmüyor, üstlendiğimiz liderlik vasfımız ile değer zincirimizde de farkındalık oluşturarak, hedeflerimize doğru yol aldığımız bir gelişim süreci olarak değerlendiriyoruz” görüşünü belirtti.

2050 net sıfır emisyon hedefi

Akyol, 2021 yılında aldıkları bir kararla 2050’de net sıfır emisyon hedefini koyduklarını belirterek, bunun için bir yol haritası oluşturduklarını kaydetti. Akyol, “2021 yılından bu yana sürdürülebilirliği kurumsal düzeyde değerlendiriyor, risk ve fırsat analizimiz ile stratejimizi belirliyoruz. Sürdürülebilirliği üst yönetim seviyesinde ele alıyor, bugünümüzü analiz edip geleceğimizi planlarken, entegre bir strateji kullanıyoruz” bilgisini verdi.

ASELSAN açıklamasında, BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksine alınması için yapılan Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) alanlarında en iyi sonuçları aldığı kaydedildi.