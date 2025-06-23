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Trabzonspor’dan hisse manipülasyonu iddiası: SPK’ya suç duyurusunda bulundu

Trabzonspor, hisse fiyatlarındaki manipülatif hareketler nedeniyle SPK’ya suç duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamada "Kulübümüz, manipülatif hareketlerde bulunan kişi, kurum ve gruplar hakkında Sermaye Piyasası Kuruluna bugün itibarıyla suç duyurusunda bulunmuştur" denildi.

Haber Merkezi
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Trabzonspor’dan hisse manipülasyonu iddiası: SPK’ya suç duyurusunda bulundu
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Trabzonspor Kulübü, hisse fiyatlarında manipülatif hareketlerde bulunduğunu iddia ettiği kişi, kurum ve gruplar hakkında Sermaya Piyasası Kuruluna (SPK) suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

 "Fiyat olağandışı fiyat hareketleri sonucu düştü"

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, sermaye azaltım ve artırım süreçleriyle ilgili olarak 19 Haziran 2025'te başlayan hak kullanımları ile 3.45 lira olarak oluşan TSPOR rüçhan kuponu fiyatının, yaşanan olağandışı fiyat hareketleri sonucu irrasyonel bir şekilde düştüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Yapmış olduğumuz araştırmalarda, bazı aracı kurumlar vasıtası ile art niyetli kişi ya da gruplar tarafından organize şekilde gerçekleştirilen piyasa bozucu işlemlerin, TSPOR rüçhan kuponu fiyatını anormal bir şekilde düşürdüğü ve buna bağlı olarak da ortaya çıkan yüksek karlı arbitraj nedeniyle aynı art niyetli grup ya da kişilerin yaptıkları işlemlerle TSPOR ana hisse fiyatını aşağı yönde baskılayarak yatırımcılarımızın mağduriyetine yol açtıkları kanaatimiz oluşmuştur. Kulübümüz, yaşanan söz konusu manipülatif hareketlerde bulunan kişi, kurum ve gruplar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibarıyla suç duyurusunda bulunmuştur."

 "SPK ile iş birliği içerisinde hareket edilecek"

Sürecin titizlikle takip edileceği vurgulanan açıklamada, yatırımcıların haklarının korunması adına SPK başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde hareket edileceği de kaydedildi.

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