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ABD, İran’daki Fordo Nükleer Tesisi’ni böyle vurmuş: İşte 37 saatlik operasyonun detayları

Dün, ABD’ye ait B-2 tipi savaş uçaklarının İran’daki Fordo Nükleer Tesisi’ni hedef aldığı operasyonun ardından, pilotların 37 saat süren görevine dair ayrıntılar kamuoyuyla paylaşıldı.

Haber Merkezi
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ABD, İran’daki Fordo Nükleer Tesisi’ni böyle vurmuş: İşte 37 saatlik operasyonun detayları
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İsrail’in 13 Haziran’da İran’a düzenlediği saldırının ardından bölgede gerilim tırmanırken, dün ABD ordusu da İran’daki üç nükleer tesise yönelik saldırı gerçekleştirdi. B-2 tipi savaş uçaklarıyla Fordo Nükleer Tesisi’ni hedef alan ABD, operasyona dair ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamada, uçağın Cuma günü Kansas'ın dışındaki Whiteman Hava Üssü'nden kalkış yaptığı belirtilirken 18 saatlik yolculuk sonucunda Orta Doğu'ya ulaştığı belirtildi.

37 saat süren operasyon

Yetkililer, B-2 savaş uçaklarının İran’a ulaşmadan önce havada birkaç kez yakıt ikmali yaptığını ve toplam 37 saat süren bu operasyonun, Kansas’tan başlayıp yine Kansas’ta sona erdiğini bildirdi.

Ayrıca, uzun süren görev süresine uygun olarak uçakların içinde pilotlar için tuvalet, mikrodalga fırın ve atıştırmalıkların saklandığı bir dondurucunun da bulunduğu ifade edildi.

ABD Hava Kuvvetleri envanterinde 19 adet B-2 savaş uçağı bulunuyor

Uzun uçuşa uygun olan savaş uçaklarında bir pilotun uzanabileceği bir alan da yer alırken bu sırada diğer pilotun uçağı kullandığı da belirtiliyor.

1997 yılında kullanılmaya başlanan savaş uçağının maliyeti 2 milyar dolardan fazla. 2008 yılında meydana gelen bir kazadan sonra ABD Hava Kuvvetleri envanterinde 19 adet B-2 savaş uçağı bulunuyor.

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