WhatsApp’ta mesaj karmaşasına son! Okunmamış iletiler için yeni güncelleme geldi

WhatsApp kullanıcılara ‘zaman’ kazandıran yeni özelliğini devreye alıyor. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamasına yeni bir özellik geliyor.

Yapay Zekâ ile WhatsApp mesajlarına yeni özellik

WhatsApp, geçtiğimiz haftalarda test etmeye başladığı yapay zeka tabanlı ‘Mesaj Özetleri’ özelliğini artık kullanıcılarla buluşturmaya başladı. Meta AI desteğiyle çalışan bu yeni özellik, sohbetlerde biriken okunmamış mesajları birkaç madde hâlinde hızlıca özetleyerek zaman kazandırmayı hedefliyor.

AI entegrasyonunu ileri taşıyor

Mesaj Özetleme özelliği, WhatsApp ile yapay zeka entegrasyonunu bir adım ileri taşımayı planlıyor. Uygulamada ‘Private Processing’ yani ‘Özel İşleme’ adı verilen yeni bir güvenlik katmanı sayesinde, kullanıcılar bir sohbette biriken okunmamış mesajları tek bir özetle görüntüleyebilecek.

Yıl sonuna kadar daha fazla dil ve bölge için kullanılabilecek

Mesaj Özetleri özelliği şu an için varsayılan olarak kapalı geliyor ve (Advanced Chat Privacy) aktif olan sohbetlerde ise bu özellik kullanılamıyor. Özellik şu an için yalnızca ABD’deki kullanıcılar için aktif durumda ve yalnızca İngilizce dilinde çalışıyor. Meta, yıl sonuna kadar daha fazla dil ve bölge için destek eklemeyi planlıyor. Ancak Meta AI'nın henüz Türkiye'de kullanılamadığı göz önüne alındığında, bu yeni özellikle buluşmak için bir süre daha beklemek gerekebilir.