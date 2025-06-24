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İsrail, İran ile 12 günlük çatışmada hayatını kaybeden İsraillilerin sayısını açıkladı

İsrail ile İran arasında 12 gün süren çatışmalarda 28 İsraillinin öldüğü açıklandı.

Haber Merkezi
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İsrail, İran ile 12 günlük çatışmada hayatını kaybeden İsraillilerin sayısını açıkladı
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İsrail acil durum servis Magen David Adom (MDA), İran ile 12 gün süren çatışmalara ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre İran'ın saldırıları sonucu İsrail'de 28 kişi öldü, 17 kişi ağır, 29 kişi orta, 872 kişi ise hafif yaralandı. Ayrıca 401 kişi anksiyete nedeniyle tedavi gördü.

İran'da 610 kişi hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırılarda 610 İranlının yaşamını yitirdiği, 4 bin 746 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

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