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Bakan Bayraktar'dan kesintisiz enerji açıklaması: Gerekli çalışmaları hayata geçireceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Tüm vatandaşlarımızın kaliteli ve kesintisiz enerjiye erişimini güvence altına almak amacıyla gerekli tüm çalışmaları en kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Bayraktar'dan kesintisiz enerji açıklaması: Gerekli çalışmaları hayata geçireceğiz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Başkanvekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ ile birlikte, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı ve ilgili paydaşların katılımıyla Şanlıurfa'daki artan elektrik tüketimi kaynaklı sorunları değerlendirmek üzere Bakanlıkta bir toplantı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

"Ortaya çıkan sorunları tüm yönleriyle ele aldık”

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Şanlıurfa’da sulamaya bağlı olarak artan elektrik tüketimiyle ortaya çıkan sorunları tüm yönleriyle ele aldık” ifadelerini kullandı.

Görüşmeler kapsamında bugüne kadar atılan adımların gözden geçirilerek sahadaki uygulamaların ve somut çözüm önerilerinin detaylı şekilde değerlendirildiğini aktaran Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gerekli tüm çalışmaları en kısa sürede hayata geçireceğiz"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan takibi ve talimatları doğrultusunda ilgili kurumlarımızla tam koordinasyon içinde konuyla yakından ilgileniyoruz. Tüm vatandaşlarımızın kaliteli ve kesintisiz enerjiye erişimini güvence altına almak amacıyla gerekli tüm çalışmaları en kısa sürede hayata geçireceğiz."

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