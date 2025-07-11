Enerji dönüşümünün anahtarı ısı pompası

İklim krizinin etkilerini her geçen gün daha yakından hissettiğimiz bu dönemde, enerji verimliliği ve karbon salımının azaltılması, küresel ekonomilerin ve tüm sektörlerin ortak öncelikleri arasında yer alıyor. Özellikle binalar, dünya genelinde enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 34’ünü ve küresel karbon emisyonlarının yüzde 37’sini oluşturuyor. Binalarda kullanılan enerjinin yarısından fazlasının ısıtma ve soğutma sistemlerine harcandığı göz önüne alındığında, bu alanda yapılacak dönüşümün iklim hedeflerine ulaşmada kritik öneme sahip olduğu görülüyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında güncellenen Binalarda Enerji Performansı Direktifi de ısıtma ve soğutma sistemlerinden fosil yakıtların kademeli olarak çıkarılmasını ve 2035 yılına kadar enerji tüketiminde yüzde 20-22 oranında azalma sağlanmasını öngörüyor. İşte tam bu noktada, gelecekte fosil yakıtlara önemli bir alternatif olarak ısı pompası teknolojisi öne çıkıyor.

Tek cihazda üç işlev: Isıtma, soğutma ve sıcak su

Baymak ısı pompaları, doğaya duyarlı tasarımı sayesinde karbon salımını azaltırken; aynı anda ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacını karşılayabiliyor. Bu sistemler, doğalgaz altyapısının bulunmadığı ya da enerji erişiminin kısıtlı olduğu bölgelerde sürdürülebilir bir çözüm sunuyor. Homojen ısı dağılımı ile yüksek konfor sağlayan bu cihazlar, hem bireysel hem ticari kullanımlar için uygun bir alternatif oluşturuyor. Ayrıca, ısı pompaları, enerjinin yüzde 80’ini doğadan (hava, toprak, yeraltı suyu gibi yenilenebilir kaynaklardan), sadece yüzde 20’sini elektrikten alarak çalışıyor. Bu sistem, elektriği doğrudan ısıtma için değil, doğal kaynaklardan ısıyı taşıma aracı olarak kullanıyor. Bu nedenle geleneksel gaz kazanlarına kıyasla maliyette yüzde 300 ila yüzde 400 arasında verimlilik sağlayabiliyor. Böylelikle, Baymak ısı pompaları, iklim dostu politikaların ve Türkiye’nin enerji dönüşümünün önemli yapı taşları arasında yer alıyor.

Baymak, dönüşümde aktif rol oynuyor

Enerji verimliliği ve çevreye duyarlılık konularında yatırımlarını sürdüren Baymak, Türkiye ısı pompası pazarında öncü konumda bulunuyor. 500’ü aşkın bayi, 2.100’den fazla satış noktası ve 300’ün üzerinde yetkili servis noktasıyla geniş bir hizmet ağına sahip olan şirket, iki üretim tesisinde çevreci iklimlendirme çözümleri üretiyor. Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, ısı pompası segmentindeki gelişmelere dair şunları söylüyor: “Enerjinin büyük kısmını doğadan alan Baymak ısı pompaları, düşük enerji tüketimi ve yüksek verimlilik özellikleriyle öne çıkıyor. Hava kaynaklı ısı pompalarımızla yüzde 80’e varan enerji tasarrufu sağlıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından ısı pompasına olan ilginin artmasıyla birlikte geçen yıl bu alanda güçlü bir büyüme performansı gösterdik. Ayrıca 2023–2024 döneminde ısı pompası segmentinde önemli bir büyüme elde ettik. 2025’in ilk beş ayına baktığımızda yine satışlarımız yine aynı oranlarda büyümüş durumda.”

Pazar 20 bin adetlere ulaştı

Avrupa’da ısı pompası satışları son üç yılda ikiye katlanırken, birçok ülke bu teknolojiyi hem bireysel hem kamusal teşviklerle destekliyor. Türkiye’de ise 2020 yılında yaklaşık 10 bin adet olan ısı pompası satışı, 2025 itibarıyla 20 bin adedi aşmış durumda. Isı pompaları, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların karbon ayak izini azaltmalarını sağlarken, ülkemizin dışa bağımlı enerji yapısını daha dengeli hale getirmeye katkıda bulunuyor. Bugün Türkiye’de yaklaşık 45 bin hanede ısı pompası kullanıldığı tahmin ediliyor. Orta vadede ise bu sayının hızla katlanarak artacağı öngörülüyor.