Enerji depolama pazarında değişim

Naci İRİS

Elektrik Yüksek Mühendisi & İşletme Bilim Uzmanı

Yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş, rüzgâr vb.) ve elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, enerji depolama sistemlerine olan talep son birkaç yılda katlanarak arttı. Elektrik şebekelerinin esnekliğini artırmak, arz-talep dengesizliklerini yönetmek ve yenilenebilir enerjinin değişken doğasını dengelemek için depolama sistemleri kritik hale geliyor. Batarya maliyetlerinin düşmesi, teknoloji gelişmeleri ve düzenleyici teşvikler bu büyümenin temel motorları olarak karşımıza çıkıyor.

Kısa bir pazar büyüklüğüne ve bölgesel dağılımına bir göz gezdirelim. Enerji depolama pazarı, batarya sistemleri başta olmak üzere ESS/BESS tarafında ciddi yıllık bileşik büyüme oranları (CAGR) sergiliyor. Bazı raporlara göre 2025–2030 arasında özellikle bataryalı sistemler için %15–20 gibi oranlar bekleniyor. Asya-Pasifik bölgesi pazarda öne çıkmakta. 2024 yılında bu bölge, küresel gelirlerin yaklaşık %40–45’ini oluşturuyordu. Çin tek başına yeni kurulan kapasite açısından öne çıkıyor. Kuzey Amerika pazarı da hızlı büyüyor, özellikle ABD’de şebeke esnekliği ihtiyacı ve düzenleyici teşvikler (vergiler, destek programları) yatırımları arttırıyor. Avrupa ise hem enerji güvenliği, hem sıfır karbon hedefleri yatırımları hızlandırıyor. Ancak Avrupa’da maliyet baskısı ve yerel üretim gereksinimleri gibi engeller var.

Enerji depolamada, batarya teknolojisi (Lityum-iyon bataryalar başta olmak üzere) hâlâ pazarın büyük kısmını oluşturuyor; özellikle enerji yoğunluğu ve maliyet açısından avantajları ön plana çıkıyor. Diğer teknolojiler (pumpedhydro / hidro-pompa depolama, flow bataryaları, termal depolama vb.) belirli coğrafyalarda ve uzun süreli depolama gereksinimlerinde giderek daha fazla ilgi görüyor. Uygulama açısından şebeke ölçekli (utility-scale) sistemlerin payı büyük, ardından ticari/endüstriyel ve konut/yerel uygulamalar geliyor.

Sektörün en büyük beş oyuncusu; Tesla (ABD), Sungrow (Çin), CRRC(Çin), CATL(Çin), BYD(Çin) şeklinde sıralanıyor. Tesla 2024’te küresel BESS (Enerji depolama sistemleri) entegratörleri arasında %15 payla lider konumda ve marka gücü; yazılım & sistem entegrasyonu yeteneği olmasına rağmen Çinli rakiplere karşı fark kalmadı. Maliyet avantajına sahip Sungrow; Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında agresif genişliyor. Son dönemde pazar payını artırıyor (özellikle Avrupa’daki payı %10’dan yaklaşık %21’e çıktı.). Çin’de altyapıda büyük oyuncu olan CRRC ise, şebeke bağlantılı büyük projelerde gücüyle global pazar sıralamasında yaklaşık %8 pay ile üçüncü sırada kendine yer buluyor. Batarya hücresi üretiminde lider ve düşük maliyet avantajıyla öne çıkan CATL; hücreden modüle, sistem entegrasyonuna kadar düşey entegrasyon, teknolojik kapasite, büyük üretim hacmi yetkinlikleriyle enerji depolama bataryası teslimatlarında büyük artış gösteriyor. Artık neredeyse herkesin tanıdığı BYD ise; hem elektrikli araçlar hem enerji depolama çözümleri ile ön plana çıkıyor. LFP batarya üretimi ve Çin içinde güçlü talep ile uluslararası büyüme planlarını sürdürüyor. Her geçen gün global rekabette üst sıralara tırmanıyor. İlk beşten sonraki diğer Çinli hücre üreticileri (EVE, Hithium, CALB vb.) de hücre kapasitesinin artırılması ve yüksek Ah değerlerinde yeni hücre tipleri geliştirerek büyük GWh’lik siparişler alıyor.

BESS pazar dinamiği yeniden şekilleniyor. Pazar hızla büyüyor, örneğin bu yılın ilk altı ayında yapılan sevkiyatlar, 2023 yıl boyu yapılan sevkiyatların yüzde 25 üzerinde gerçekleşti. Bu rakamlar; sektörün ne kadar hızlı genişlediğini açıkça ortaya koyuyor. Pazar büyüdükçe yeni şirketler de sahneye çıkıyor. 2023’te ilk on şirket toplam pazarın yüzde 82’sini elinde tutarken, 2025’te bu oran gerileme sürecinde. Büyük oyuncular üzerinde halen bir yoğunlaşma olsa da küçük üreticiler giderek daha fazla pay alıyor, büyük oyuncular arasındaki fark da daralıyor. 2023 yılında CATL pazarın yüzde 20’sini lider olarak elinde tutarken, beşinci sırada CRRC yüzde 6’ya sahipti. Bu yılın ilk yarısında ise SungrowPower liderliği yüzde 14 ile alırken, beşinci sıradaki BYD ise yüzde 9’a yükseldi. 2023 yılında hücre üreticileri, pazarın yüzde 40’ın üzerinde sevkiyat yaparken 2025’in ilk yarısında bu oran yüzde 30’un altına düştü. Yeni oyuncuların pazara girmesi ve hücre fiyatlarının düşmesiyle entegratörlerin rolü çok daha belirginleşti. Uzun vadede işletme ömrü, bakım maliyetleri ve sigorta giderleri gibi faktörlerde sistem entegrasyon kalitesi kritik rol oynuyor. Bu nedenle şirketler artık yalnızca ilk yatırım maliyetine değil, uzun vadeli kârlılığa da odaklı. Hücre tarafında pazarı hala CATL domine ediyor.

Mevcut durumun geleceğe olası etkilerini de değerlendirelim: Çin içinde güçlü talep ve kapasite oluştuktan sonra, Çinli firmalar yurtdışı pazarlara (Avrupa, Orta Doğu) daha fazla yöneliyor. Amerika’da yerli üretim ve tedarik zinciri güvenliği konusu öne çıkıyor. Avrupa’da yerel regülasyon talepleri ve güvenlik/aşınma/süreklilik beklentileri önemli. Pazar paylarında dengeler daralıyor. Hücre kapasitesi (Ah), enerji yoğunluğu, hücre büyüklükleri, üretim ölçeği ve hammadde devamlılığı gibi konularda gelişmeler sayesinde birim maliyetler düşüyor. Hücre ve modül maliyetlerinin düşmesiyle, sistem-inşaat, taşıma, lojistik ve yazılım gibi diğer bileşenlerde maliyet ve verim odaklı yenilikler önemli olacak. Düşen maliyetlerle beraber kar marjları daralacak; güçlü oyuncular ölçeği ve entegrasyonu iyi yönetebilenler kazanacak.

Birçok ülke depolamayı teşvik eden politikalar uyguluyor. ABD’de IRA gibi yasalar, Avrupa’da sıfır karbon hedefleri ve yenilenebilir zorunlulukları, Çin’de yerel üretim stratejileri gibi unsurlar öne çıkıyor. Yerli üretim ve tedarik zinciri güvenliği talepleri büyüyecek: ABD, Avrupa gibi bölgelerde yerel hücre/modül üretim kapasitesi artacak; ithalata bağımlılık azaltılmaya çalışılacak.

4–6 saatten daha uzun enerji verme (dispatch) kapasitesine sahip sistemler, rüzgâr-güneş gibi değişken kaynakların daha büyük pay aldığı pazarlarda kritik olacak. Flow bataryaları, termal depolama, belki hidro-pompa gibi sistemlerin rekabet gücü artıracak. Uzun süreli depolama (long-durationstorage) çözümlerinin yükselişe geçecek.

Enerji depolama için şebeke etkileşimi kuralları, izin süreçleri gibi düzenleyici çerçeveler pazara yön verecek. Aynı zamanda karbon piyasaları ve teşvik mekanizmaları da önemli olacak.

Enerji depolama pazarı, birkaç yıl içinde hem kapasite hem de oyuncu profili açısından büyük bir dönüşüm yaşıyor. Lider firmalar hâlâ güçlü; ancak Çin merkezli şirketlerin özellikle entegrasyon, maliyet rekabeti ve uluslararası genişleme stratejileri yeniden biçimlendirici etkiler gösteriyor. Bölgesel farklılıklar ve regülasyonlar bu dönüşümün yönünü belirleyecek. Uzun vadede çok çeşitli depolama teknolojilerinin birlikte kullanılacağı, yerel üretimin ve tedarik zincirinin öneminin daha da artacağı bir dönem bekliyorum.