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Tekstil devi iflas etti! Ekonomist Cibre'den kritik "domino etkisi" uyarısı geldi

Atak Kumaş Tekstil’in iflasının ardından ekonomist İris Cibre’den çarpıcı bir değerlendirme geldi. Cibre, sıkı para politikasının yanlış zamanda devreye sokulduğunu belirterek bunun zincirleme bir etki yarattığını vurguladı. “Bu tür firmalar bugünün daralma ortamında değil, talebin yüksek olduğu dönemde kontrollü şekilde sistemden çıkarılmalıydı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Tekstil devi iflas etti! Ekonomist Cibre'den kritik "domino etkisi" uyarısı geldi
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Son dönemde art arda gelen iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi. Tekstil sektörünün önde gelen firmalarından Atak Kumaş Tekstil’in konkordato sürecinin ardından iflas ettiği açıklandı. “Dev üretici” olarak bilinen şirketin iflası, sektörde geniş yankı uyandırdı.

"Domino etkisi yaratabilir”

Yaşanan gelişme sonrası ekonomist İris Cibre’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Cibre, uygulanan sıkı para politikasının zamanlamasına dikkat çekerek, bunun zincirleme bir krize yol açabileceği uyarısında bulundu. “Bu tür firmalar, talep koşullarının güçlü olduğu dönemlerde sistemden kontrollü şekilde çıkarılmalıydı. Şimdi batmaları domino etkisi yaratabilir” ifadelerini kullandı.

İris Cibre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iflas eden şirketin büyüklüğünden çok, bu iflasın yarattığı sonuçlara odaklanılması gerektiğini belirtti. Cibre, "Sonucuna bakalım; yüzlerce işsiz, alacağını tahsil edemeyecek onlarca firma ve ilk 6 ayda buna benzer irili ufaklı 96 iflas eden şirket. Domino etkisi diye anlattığım bu," diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

"Zombi şirketlerin ayıklanması olarak görülmesi yanlış"

İris Cibre, bu tür iflasların "zombi şirketlerin" ayıklanması olarak görülmesine karşı çıkarak, mevcut sıkı para politikasının zamanlamasını sert bir dille eleştirdi. Ekonomist, "zombi şirket, kredi koşullarının bu kadar sıkı olmadığı, talep koşullarının iyi olduğu dönemde batırılır. Domino etkisinin sınırlı kalacağı dönemde. Bugünlerde değil..." dedi.

Uygulanan yüksek faiz politikasının bu iflaslarda etkili olduğunu ima eden Cibre, "O faiz 2024 Eylülde inmeye başlamalıydı," diyerek faiz indirimlerinin çok daha önce başlaması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.

İris Cibre'nin bu analizi, sıkı para politikasının reel sektör üzerindeki etkilerinin ne kadar yıkıcı olabileceğini ve bir şirketin iflasının, zincirleme bir etkiyle diğer firmaları ve yüzlerce çalışanı nasıl olumsuz etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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