Türk firmaları Mısır'a kaydı, ülkede tekstil piyasası canlandı

Bir zamanlar tekstilde dünya devleriyle yarışan Mısır ülkedeki çalkantılının ardından bu alanda kan kaybetmişti. Ancak Mısırlı yetkililer bu yılın başında ilan ettikleri ulusal programla tekstil şirketlerine destek vereceklerini açıkladı.

Birçok Türk tekstil şirketi de son aylarda Mısır’da yatırımlar yaptı. Türk şirketlerin gelmesiyle ülkedeki tekstil piyasası da eski parlak günlerine dönmeye başladı. Yılın ilk 6 aylık rakamlarına göre, hazır giyim ihracatı yüzde 7 arttı.

39 milyon dolarlık artış

Mısır Tekstil İhracat Konseyi (TEC) Başkanı Hani Salam, 2024'ün ilk yarısında 538 milyon dolar olan ihracatın değerinin, ilk yarıda 577 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

Mısır Sanayi Federasyonu Hazır Giyim ve Tekstil Odası Başkanı Muhammed Abdel Salam ise, Türkiye'nin bu yılın ilk yarısındaki 236 milyon dolarlık ihracatla Mısır'ın giyim ihracatında en büyük pazar konumunu koruduğunu, Mısır'ın toplam giyim ihracatının yüzde 41'ini karşıladığını söyledi. Cezayir 64 milyon dolarla ikinci, İtalya ise yaklaşık 58 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Hedef 1.5 milyar dolar

Salam, TEC'in 2026 yılında 1,5 milyar dolar ihracat hedeflediğini söyledi. Salam, "Yabancı yatırım akışının artması göz önüne alındığında bunun mümkün olduğuna inanıyorum" dedi.