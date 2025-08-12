TZOB/Bayraktar'dan çağrı: Fiyatların muhakkak surette yükselmesi gerekiyor

  1. Ekonomim
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, fındık bahçelerinin kuraklıktan etkilendiğini ve maliyetlerin yükseldiğini belirterek "Üreticilerimizin alın terinin karşılığını alabilmesi için fiyatların muhakkak surette yükselmesi gerekiyor." çağrısında bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sakarya'nın Karasu ilçesinde kuraklıktan etkilenen fındık bahçelerinde incelemede bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, iklim değişikliğinin tarım sektörünü etkilediğini söyledi.

Nisan ayında donla karşı karşıya kalındığını, bundan 65 ilin etkilendiğini aktaran Bayraktar, "55 vilayeti gezme imkanım oldu. Bahçeleri gezip çiftçilerle bir araya geldim. Öyle bahçeler gördüm ki buna fındık bahçeleri de dahil, 600 rakımın üzerindeki fındık bahçelerinde yüzde 100'lere varan zararlar oldu. Başka ürünlerde de bu zararları gördüm hatta bazı bahçelerde dallar ve gövdeler kurumuştu. Yani önümüzdeki yıllarda o bahçelerde ürün almak mümkün olmayacak, öyle görünüyor." diye konuştu.

Bayraktar, ilkbahar yağışlarının gelmediğine ve son yılların en kurak ilkbaharının yaşandığına işaret ederek, "Haziran ve temmuz ayına geldik, yine son yılların en sıcak 2 ayını yaşadık ve fındık da dahil olmak üzere birçok ürünümüz kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Maalesef, özellikle fındık bahçesindeki ürünlerimiz dökülmeye başladı ve verimlilik rakamları da fevkalade düşmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının 449 bin rekolte açıklamasına değinerek, don hadisesi, devam eden kokarca tehdidi ve kuraklık nedeniyle bu rakamın çok daha aşağıda olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Bayraktar, özellikle bu sene üreticilerin beklentilerinin olduğunu, üretim ve verimlilik kaybı nedeniyle maliyetlerin yükseldiğini anlatarak, "Dolayısıyla üreticilerimizin alın terinin karşılığını alabilmesi için fiyatların muhakkak surette yükselmesi gerekiyor." dedi.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, don bölgelerinde zarar gören üreticilere yapılacak yardımları, kuraklık bölgesinden etkilenen üreticiler için de istediklerini kaydetti.

"Üreticimizi daha fazla desteklememiz gereken zamandayız"

Doğal afetler nedeniyle üretim yapmanın eskisinden daha zor olduğuna işaret eden Bayraktar, "Bu süreçte üreticimize sahip çıkmazsak, arkasında durmazsak, desteklemezsek üretimden kaçacağını görmemiz lazım. Üreticimizi daha fazla desteklememiz gereken zamandayız. Üreticimiz pozitif ayrımcılığı ve daha fazla desteği hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, sulama yatırımlarının hızlı şekilde bitirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün kaynağından tarlaya gelinceye kadar suyun yüzde 50'sini kaybediyoruz. Sulama kanallarımız açık ve rehabilite edilmemiş şekilde. Dolayısıyla sulama randımanı bugün için yüzde 52'lerde. Bu, suyun yarısını kaybediyoruz demektir. Acil olarak sulama kanallarının kapalı sistem haline getirilmesi ve barajların sulama kanallarıyla bitirilmesi fevkalade önemlidir. Bütün çiftçilere destek vermek suretiyle basınçlı sulama sistemlerine geçilmesi gerekiyor, artık vahşi sulama sistemi sona ermeli." dedi.

Türkiye'nin fındık üretiminde rakipsiz olduğunun altını çizen Bayraktar, konuşmasının ardından basın mensuplarının ve çiftçilerin sorularını yanıtladı.

