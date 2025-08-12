  1. Ekonomim
Kurtulmuş: Komisyonda şehit yakınları ve gazilerimizi dinleyeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Salı ve Çarşamba toplanacağını açıklayarak "Şehit yakınları ve gazilerimizi dinleyeceğiz" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü toplantısını yapıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık ettiği toplantı saat 14.00'te başladı ve 20.45'te sona erdi. 4. toplantı 19 Ağustos'ta yapılacak. 

"Şehit yakınları ve gazilerimizi dinleyeceğiz"

Toplantının ardından konuşan Kurtulmuş, komisyonun haftaya salı ve çarşamba günleri toplanacağını, ilk toplantıda da şehit yakınları ve gazilerin dinleneceğini açıkladı.

Kurtulmuş, Salı günü yapılacak toplantıda Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da dinleneceğini duyurdu. 

Toplantının açılışında bir konuşma gerçekleştiren Kurtulmuş, "Her şeyden evvel, uyumlu bir şekilde, sonuç almak için çabalarını ortaya koyan komisyon üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diyen Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin tarihi dönemecinde demokratikleşme ile ilgili adımların konuşulması komisyonumuzun vazifesidir." ifadesini kullandı.

İYİ Parti'nin komisyona üye vermeme kararını anımsatan Kurtulmuş, İYİ Parti'ye ayrılan üç üyeliğin AK Parti, CHP ve DEM Parti'ye verildiğini kaydetti.

