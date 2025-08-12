Türkiye’deki editörlere yönelik inceleme iddialarına Spotify'dan yanıt

İsveç merkezli Spotify Türkiye ile ilgili açıklamasını yazılı yaptı. Spotify, müzik programlamasına büyük önem verdiklerini ve dinleyicilerin dünya genelinde milyonlarca yeni sanatçıyı keşfetmesine katkı sağladıklarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, son dönemde editörler ve müzik ekibine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Spotify, Türkiye’de yürütülmekte olan Rekabet Kurulu incelemesi kapsamında da iş birliğinin sürdüğünü vurguladı.

'İşbirliğimiz sürüyor' açıklaması

Yapılan açıklamada, "Spotify olarak müzik programlamamıza büyük özen gösteriyor, dinleyicilerin dünya çapında milyonlarca yeni sanatçıyı keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Son dönemde editörlerimizi ve müzik ekibimizi hedef alan haberler doğru olmamakla birlikte, yürütülmekte olan Rekabet Kurulu incelemesi kapsamında iş birliğine devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Neler olmuştu?

Türkiye’de çok sayıda sanatçı, Spotfy listelerinin hangi kriterlere göre oluşturulduğunun bilinmemesi, sansür ve rüşvet gibi iddiaları gündeme getirerek platforma tepki göstermişti. Diğer yandan bot dinleme yüklemeleri yapıldığı da öne sürülmüştü. Platforma tepki gösteren isimler arasında Aydilge, Ferhat Göçer ve Oğuzhan Koç gibi sanatçılar yer almıştı.