Beyaz Saray: Trump-Putin görüşmesine üçüncü bir kişi dahil olmayacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, 15 Ağustos'ta gerçekleşecek görüşmeye dair açıklamada bulundu.

Beyaz Saray, görüşmenin Trump için bir dinleme egzersizi olacağını ifade ederken, Trump'ın olası bir sonraki görüşme için Rusya'ya gidebileceğini işaret etti.

Ayrıca, görüşmenin baş başa olacağı bildirildi.

ABD basını, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de görüşmeye davet edilebileceğini iddia etmişti.

Zelenskiy ne demişti?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos'ta düzenleyeceği görüşmeye ilişkin "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşmak imkansız ve kimse bunu kabul etmeyecek." dedi.